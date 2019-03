Lukijoilta: Ravintolamyynnin alv 14 prosenttiin

Alkoholipolitiikka on Suomessa käsittämätön vääntökapula, josta on tapeltu aina. Itse olen perehtynyt asiaan paitsi festivaalijärjestäjänä, mutta myös yrittäjänä. Jokainen suomalainen on nähnyt alkoholikäytön nurjat puolet: Me kansakuntana elämme edelleen tilanteessa jossa lähes kaikkia perheitä alkoholismi koskettaa, tavalla tai toisella.

Miksi ihmeessä siis esitän ravintoloissa tapahtuvan anniskelun verokannan laskua 24 prosentista 14 prosenttiin? Antakaas kun kerron:

1) Ravintolamyynti on valvottua myyntiä. Tämä on kenties tärkein pointti. Suomalaiset kuskaavat alkoholia kotiin laivoilta, ja Viron nostettua veroaan, Latviasta. Tämä, jos joku, on aivan järjetöntä. Seurauksena on talouksia joiden nurkissa notkuu verottomasti maahantuotua alkoholia, jota nautitaan kotona. Pahimmillaan yksin.

Kansanterveyden kannalta tämä on aikapommi.

Ravintoloissa anniskelu tapahtuu valvotusti, anniskelulain puitteissa. Olisi naiivia väittää, että ravintolamyynnin helpottaminen korjaisi ongelmat, mutta sosiaalisessa ympäristössä nauttiminen on taatusti parempi idea, kuin edellä mainittu vaihtoehto.

2) Noin kymmenen prosenttia Suomessa nautitusta alkoholista nautitaan ravintoloissa. Kymmenen. Vanhoilliskonservatiivipuolueet hymistelevät tyytyväisyyttään, kun tilastot somistuvat suuntaan, joka vaikuttaa siltä, että kokonaismyynti ja alkoholin nauttiminen vähenee, mutta totuus on erilainen ja ruma.

Suomalaiset nauttivat alkoholia enemmän ja enemmän pimeän myynnin kautta, joka ei ruoki muuta kuin sairaalan jonoja.

3) Syntyy kilpailua.

Skeptinen mieli voisi sanoa että eihän tämä nyt suoraan hinnoissa näkyisi. Eikä välttämättä heti näkyisikään. Mutta syntyisi uusia yrityksiä, tilanteessa jossa pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa moni kivijalkatila on tyhjillään. Suomessa kuka tahansa ravintola-alalla työskennellyt sanoo että ”älä ihmeessä ravintolaa perusta, se on huonointa liiketoimintaa ikinä”. Pitäisikö tälle tehdä jotain?

4) Lähipalvelujen käyttö on ympäristölle ystävällistä.

Miksi me tahattomasti kansakuntana tuemme järjestelmää joka kannustaa hakemaan pantittomia tölkkejä ulkomailta? Olemmeko tosiaan näin lyhytkatseisia?

Suomesta kuljetetaan olutta toiseen maahan että se voitaisiin myydä tänne halvemmalla? Jokainen paikallisessa ravintolassa myyty annos tukee kotimaista yrittäjää, hyvin moni ulkomailta pantittomana tuleva tölkki päätyy lajittelemattomaan sekajätteeseen.

5) Syntyy työtä. Syntyy verotuloja. Kannattavuus nostaa kilpailua, kilpailu luo työpaikkoja. Työpaikat luovat hyvinvointia.

Mikko Jokipii (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Kurikka