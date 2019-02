Lukijoilta: Rakas että ja kysymysmerkki!

Ilkan päätoimittaja Takala ja toimittaja Hakala peräänkuuluttivat tammikuun alussa hyvän ja oikean, ja ylipäätään oman, äidinkielemme käyttöä. He ovat oikealla asialla.

Tiedotusvälineiden velvollisuus on ylläpitää edes jonkinlaista kansan kielitajua, sillä taantuu se ilman huonoja esimerkkejäkin. Ojensin tästä päätoimittajaa jo vuosia sitten.

Pari yleisintä, häiritsevää, kirjoitusvirhettä on työntää että-konjunktiota ja kysymysmerkkiä joka paikkaan.

Tyypillinen virke olisi ”Kysyin häneltä, tuleeko hän huomenna.” Aivan täydellä varmuudella väitän, että kirjoittaja lisää väliin että-sanan ja loppuun kysymysmerkin. Miksi kysymysmerkki? Sehän asetetaan päälauseen mukaan, eikä lause ”kysyin häneltä” ole kysymys, vaan toteamus.

Eivät tarkoituksen epäselvyyttä lisäävät kömmähdykset yleisönosastossa haittaa, mutta toimittajilta on lupa toivoa edes kieliopin alkeiden kurssisuoritusta. Totuuden nimessä on mainittava, että pääkirjoituksissa ja kolumneissa näkee kyllä täsmällistä ja kaunistakin äidinkieltä ja joskus niin otsikot kuin kuvatekstitkin ovat vallan oivaltavia.

On tietenkin hauskaa, että nuoret toimittajattaret osaavat ulkomaankieliäkin. Mutta ei sitä tarvitsisi lehdessä mainostaa. Esimerkiksi lause ”Paras elokuva ikinä!” ei ole suomea, vaan huonosti käännettyä englantia (The best movie ever). Mitä enemmän karsastetaan pakkoruotsia, sitä enemmän olisi syytä karsastaa myös svetisismejä ja englisismejä.

Ja sitten! Tiedotusvälineisiin on alkanut vyöryä myös aivan kaameata alatyylin tekstiä. Paskat ja perkeleet lentelevät päin pläsiä. Mitä se semmoinen on!

Kaipa se päälle roiskuva sonta sitten kuvastaa sitä, että ”lehden on oltava lukijainsa näköinen”.

Veli-Pekka Isomäki

lingvistinen mielensäpahoittaja

Seinäjoki