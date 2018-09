Lukijoilta: Rahankäytöstä

Silloin aikojen alkupuolella, kun juutalaiset sanoivat Jumalalle, että pitää olla jokin asia, että meidän työmme korvataan jollakin tavalla. Tuolloin Jumala pani rahan käyttöön. Raha on ensin pantu palkanmaksuvälineeksi.

Nykyään 1900-luvulla ja 2000-luvulla rahasta on tullut pelimerkki ja peliväline. Köyhät pelaavat lottoa muutamilla euroilla ja rikkaat pelaavat miljoonilla osakekauppoja.

Aikaisemmin ihmiset uskoivat Jumalaan ja Jeesukseen, nykyään kukaan ei enää usko. Jos kirkkoherroille ei makseta rahaa, niin he eivät enää saarnaa kirkoissa eikä teologitkaan eikä papit eikä pastorit.

Nykyään kaikki uskovat rahan valtaan ja rahan voimaan. Rahasta on tullut nykyään tärkeämpi kuin uskonto. Rahan käytöstä on tullut kaikkein tärkein asia ihmisille. Jos ei ole rahaa niin ei saa ruokaa eikä juomaa. Kaikki maaplaneetan asukkaat kumartavat rahan valtaa. Maaplaneetalla kaikki on hinnoiteltu rahan voimalla.

Rahasta on poistettu nollia perästä ja toiset ovat lisänneet nollia rahan perään ja on ollut devalvaatioita, joka on rahan arvon laskemista alaspäin.

Kuitenkin kaikki valtiot maaplaneetalla käyttävät rahaa. Rahalla on monenlaisia nimiä kuten markka, euro, punta, kruunu, peseta, dollari, liira ym. Minun mielestäni rahat pitää poistaa käytöstä kokonaan ja siirtyä rahattomaan taloudenhoitoon.

Jorma Nurmiranta

Kauhajoki