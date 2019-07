Lukijoilta: Psykiatrisen hoidon tila on kestämätön

Psykiatrinen hoito ja etenkin masennuslääkkeiden käyttö on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua.

Jukka Kärkkäinen ja Liisa Hyssälä (20.6.) viittaavat mielipidekirjoituksessaan OECD:n selvitykseen, jonka mukaan mielenterveysongelmien kokonaiskustannukset ovat Suomessa 11 miljardia euroa muodostaen 5,3 %:n osuuden maan bruttokansantuotteesta.

Osuus on siitä mielenkiintoinen, että se on EU-maiden suurin ja samalla myös psykiatrisen sairausdiagnoosin saaneiden osuus väestöstä on suurin koko EU-alueella. Toisaalta Suomea on väitetty myös maailman onnellisimmaksi maaksi, joten jokin tässä yhtälössä on pielessä.

Nimimerkki Vastarannan kiiski puolestaan tuo mielipidekirjoituksessaan (27.6.) esiin mahdollisuuden masennuslääkkeiden käytön kymmenkertaistumisen ja masennuksesta johtuvan työkyvyttömyyden lisääntymisen välisestä syy-seuraussuhteesta. Hän kysyy, olisiko jo aika puuttua ihmiset eläkkeelle lääkitseviin hoitosuosituksiin.

Masennuslääkkeiden tehokkuus pitkällä aikavälillä on hyvin kyseenalainen.

Laajin koskaan tehty masennuslääkkeiden vaikuttavuutta selvittänyt tutkimus, STAR*D, päätyi siihen, että yli 4 000 masennuslääkkeillä hoidetusta masennuspotilaasta vain 3 % toipui masennuksesta vuoden aikana. Tulos ei vakuuta vertailussa hoitamattomaan masennukseen.

Michael Posternak tutkimusryhmineen osoitti vuonna 2006, että vaikean masennuksen diagnoosin saaneista 84 potilaasta ensimmäisen kuukauden jälkeen 23 % oli toipunut ja vuoden jälkeen jo 85 %. Näitä potilaita ei siis hoidettu ollenkaan.

Tutkimusten valossa siis ihmiset parantuvat masennuksesta ilman, että heitä hoidettaisiin millään tavalla, ja lääkittyjen potilaiden syvällä surulla on voimakas taipumus muuttua krooniseksi mielisairaudeksi.

Nimimerkki Muutoshakuinen jatkoi keskustelua 2.7.2019 julkaisulla mielipidekirjoituksellaan kritisoiden erittäin lääkemyönteistä suomalaista depression Käypä hoito -suositusta. Työryhmän laatima hoitosuositus kuuluukin maailman lääkemyönteisimpiin suositellen masennuslääkkeitä kaikentyyppiseen masennukseen. Tässä on se mekanismi, jolla kattavan sosiaaliturvan omaava pohjoismainen hyvinvointivaltio voi olla myös mieleltään sairain koko EU:ssa.

Kirjoittaja kertoo myös omasta kokemuksestaan masennuslääkevieroituksesta, johon liittyi samantyyppisiä vieroitusoireita kuin kovista huumeista vieroittautumisen yhteydessä esiintyy.

Henkilökohtaisesti jaan tämän kokemuksen entisenä monilääkittynä potilaana, ja olen vieroittautunut psykoosilääkkeistä kolme vuotta sitten. Vaikeat vieroitusoireet kestivät noin kahdeksan kuukautta.

Kuten nimimerkki Muutoshakuinen, olisin itsekin ilman omia ratkaisujani erittäin heikossa tilanteessa. Lopetin kuitenkin kaiken hoitoni, kuntoutukseni ja sosiaalietuuteni heti vieroituksen jälkeen. Lääkehoitoa painottava psykiatrinen hoito aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä ja on myös perusoikeusnäkökulmasta kestämätön.

Tapio Gauffin

mielenterveysaktivisti

sosiaalipolitiikan opiskelija

Tampere