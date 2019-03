Lukijoilta: Presidentin hallitus

Nyt kun kansalaiset ovat päässeet eroon vihaamastaan hallituksesta, se jää roikkumaan ”toimitusministeriönä” toinen jalka hallituksessa ja toinen oppositiossa.

Hallitus eroaa viisi viikkoa ennen kuin sen virallinen aika vaaleissa olisi päättynyt. Nyt kiistellään siitä, oliko Sipilän teko vastuun kantamista vai sen pakoilua. Minun mielestäni se oli vastuun pakoilua.

Suomea odottaa kesäkuusta EU-puheenjohtajuus kuudeksi kuukaudeksi. Nyt hallitus ei voi asioita valmistella, kun maalla ei ole poliittista hallitusta, mutta virkamiehet jatkavat asioiden valmistelua. Tasavallan presidenttikin joutuu varmaan valmisteluun mukaan, vaikka EU-asiat eivät kuulu presidentille, vaan pääministerille, joka on nyt ”rampa ankka”.

Olisiko presidentti Niinistö voinut toimia toisin nimittämällä ”asiantuntija-” eli virkamieshallituksen? Nyt kun median mukaan presidentti on kahminut kaiken vallan presidentti Kekkosen tapaan. ”Kasakka ottaa sen, mikä on löysästi kiinni.”

Muistellaanpa presidentti Kekkosta, miten hän toimi ennen 1975 Etykin kokousta. Kokous oli suurin mitä Suomen historiassa on ollut. Lähes 30 valtionjohtajaa saapui Suomeen. Silloin oli Kalevi Sorsan hallitus, jota yritettiin kaataa. Innokkaana kaatajana toimi ulkoministeri Ahti Karjalainen.

Vuorineuvokset olivat innolla tekemässä Karjalaisesta presidenttiä Kekkosen jälkeen. Ennen kokousta Karjalainen kävi Neuvostoliitossa, jossa hän sai lähes valtionpäämiehen vastaanoton. Tultuaan Suomeen hän lentokentällä antoi lausunnon, ettei hallitusta pidä kaataa näin merkittävän kokouksen alla.

Kekkonen lainasi vanhaa suomalaista kansanviisautta ”talo elää tavallaan ja vieras käy ajallaan”. Ja hallitus kaatui ja Kekkonen muodosti Liinamaan asiantuntija/virkamieshallituksen. Se oli vallassa Etyk-kokouksen ajan 5 kuukautta ja 17 päivää, jonka jälkeen se erosi.

Olisin toivonut, että presidentti Niinistö olisi toiminut kekkosmaisesti: Nimittänyt näistä sote-asiantuntijoista ja valtionhallinnon kansilapäälliköistä ”asiantuntija-/ virkamieshallituksen siihen saakka kun uusi hallitus on vaalien jälkeen valmis aloittamaan. Näin tämä sote-asia ei olisi jäänyt kuukausiksi ilman valmistelua ja ehkä se olisi palannut alkuperäiseen sosiaali- ja terveydenuudistukseen. Ja olisi tämä ”lehmänkauppa” unohdettu.

Nyt tämä valmistelu on ilman johtoa, toimitusministeriönä toimivat hallituksen jäsenet kilvan haukkuvat sitä tekelettä, jota he ovat lähes neljä vuotta kehuneet. Nyt jotkut ministerit ”tanssivat haudoilla”, varsinkin keskustan kansanedustajat, kun sote-suudistus kaatui. Pääministeri ihan rehellisesti valehtelee, että hän teki päätöksen ”kuunneltuaan sisäistä” ääntään. Ei siis kansanedustajien ääntä. Nyt kuitenkin alkaa kuulua, että on muitakin ääniä kuultu.

Olen kyllä aika vakuuttunut että hallituksen kaatoivat Suomen kansalaiset, jotka gallupissa ilmaisivat kantansa. Kahdessa gallupissa Ylen ja Alma Median mittauksessa keskustan kannatus oli pudonnut 14,1 prosenttiin. Keskustan niskaan Ylen mittauksessa puhalsivat vihreät 0,4 % ja perussuomalaiset 0,8 % pienemmällä kannatuksella.

Viljo Mettomäki

eläkeläinen

Lohja / Jalasjärvi