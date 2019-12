Lukijoilta: Poliittista sarkasmia?

Kaikki mukaan, nyt Suomi ja työllisyys lähtevät nousuun. Maailma pelastuu. Saamme uuden modernin nuorten naisten vihervasemmistohallituksen. Sivistys syrjäyttää känsäkourat. Matkan varrella nämä päättäjät ovat tehneet monia poliittisia parannusehdotuksiaan. Tiedä sitten, miten saavat tavoitteitaan toteutetuksi?

Kielletään polttomoottorit liikenteessä. Ajetaan alas ydinvoima. Suojellaan joet, ei vesivoimaa. Kielletään hiilivoima ja turpeen käyttö. Tuuli- ja aurinkovoimaloita maa täyteen. Kielletään autoliikenne keskustoissa ja otetaan käyttöön tiemaksut. Muutetaan autojen käyttömaksut kilometriperusteiseksi. Lisätään rajusti polttoaineiden verotusta. Valtio maksaa kaikkien autojen muuttamisen kaasukäyttöisiksi. Taloyhtiöt velvoitetaan rakentamaan sähköautojen latauspisteet, nekin, joilla ei autoa ole, joutuvat maksamaan.

Monikulttuurisia poliiseja, burka ja turbaani poliisin virkapukuun. Haetaan Isis-taistelijoiden lapset Suomeen diplomaattikyydillä. Lisätään turvapaikkakiintiötä. Sallitaan kielteisen turvapaikkapäätöksen laajempi valitusoikeus. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ei saa palauttaa kotimaahaan. Heille annetaan ilmainen ylläpito ja sairaanhoito. Venäjän kansalaiset kelpaavat puolustusvoimien kaikkiin tehtäviin. Lisätään ulkomaanapua, ilman kontrollia.

Tasa-arvon nimissä miehistä tehdään munattomia henkilöitä. Jos vielä jollekin tulee ajatuksia seksuaalisesta kanssakäymisestä, on siitä ehdottomasti tehtävä ennakkoon kirjallinen sopimus. Jo pikkutytöille on annettava valtion ilmainen ehkäisy. Sitten harmitellaan, että naisten ensisynnytysikä on korkea. Monilta menee hedelmällisyysikä kokonaan ohi.

Peruspalkka kaikille ilman työvelvoitetta. Puretaan aktiivimalli, työttömyystuet annetaan ilman aktiivisuusvelvoitteita. Työajan lyhentäminen, 6-tuntinen työpäivä ja 4-päiväinen työviikko. Lisätään julkisia palveluita, hoitajamitoitus, työvoimaneuvonta, koulutus, jne. Pidennetään oppivelvollisuutta. Ulosmitataan palkansaajien vuosikymmeniä maksamat eläkevarat ja jaetaan ne pienituloisille.

Rajoitetaan metsähakkuita, metallurgia- ja kaivannaisteollisuutta. Turkistarhaus kielletään ja maataloutta säädellään ja rajoitetaan. Kielletään liha ja maito julkisissa laitoksissa. Kiristetään lihan ja maidon arvonlisäveroa. Laillistetaan kuitenkin kannabis ja huumeiden käyttö. Ehkä koko Suomea ei kannata pitää asuttuna. Parasta keskittää väestö pariin isoimpaan asutuskeskittymään.

Yritysverotuksen kiristäminen. Energiaverojen kiristys. Säädetään yrittäjille maastamuuton rangaistusvero. Lisätään verotarkastuksia. Pääomatulon veronkiristys. Kiinteistöverojen kiristys. Julkisten toimitusmaksujen kiristys. Perheosakeyhtiöille ja sen omistajille samasta kahdenkertainen verotus. Perintöveroa kiristetään.

Estetään vihapuhe. Kaikki viisaiden päättäjien mielipiteitä arvostelevat puheenvuodot ovat vihapuhetta. Samoin vanhat vitsit ja komiikka ovat rasismia. Vihapuheen sanktioita on tiukennettava.

Päättäjien parhaat kaverit ja avokätisesti palkitut henkilöt näyttävät joutuvan kiinni valheista ja joutuvan rikostutkinnan kohteeksi. Asioita vääristellään ja puhutaan muunneltua totuutta myös eduskunnan edessä. Epäluottamuskaan ei vaikuta mitään keskeisten henkilöiden toimintakelpoisuuteen hallituksessa.

Unohtuisikohan tässä nyt, että kakku pitää ensin leipoa, ennen kun sitä voi jakaa. Se kuitenkin edelleenkin leivotaan noissa ei-toivotuissa verstaissa ja tehtaissa. Valitettavasti sitä ei synny biisejä kuuntelemalla ja pilveä pössyttelemällä. Luottamus on tiukoilla luvattuun poliittiseen ”oikeanlaiseen johtajuuteen”.

Kaikilla tietenkin pitäisi olla ”sama suunta”, enemmistö suomalaisia ei kuitenkaan taida nousta tuon bussin kyytiin.

Juhani Viitala

Kauhava