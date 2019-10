Lukijoilta: Poliittista nokittelua hoitajamitoituksesta

Poliittiseen näytelmään kuuluu, että aina kulloinenkin oppositio haukkuu kulloistakin hallitusta.

Nyt on kokoomuksen vuoro olla oppositiossa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ollut erityisen huolissaan siitä, että miten nykyinen hallitus aikoo rahoittaa ympärivuorokautisen vanhustenhoidon hoitajamitoituksen noston.

Varmasti siihen asti, kun uuden soten rahoitus selviää, kolmikanavaisesti nykyiseen tapaan eli omavastuu, kunnallisvero ja valtionosuus.

Tässä kiistelyssä näkyy perinteinen oikeisto-vasemmisto-jakokin, joka on ajan saatossa päässyt hämärtymään.

Kokoomus edustaa hyvätuloisia ja yksityistä elinkeinoelämää. Kokoomus korostaa henkilökohtaista vastuuta, mihin rikkailla on paremmat mahdollisuudet.

Vasemmisto taas korostaa yhteisvastuuta, että kaikki pidetään mukana.

Pohjimmiltaan on kysymys vanhusten arvosta. Kuinka paljon vanhus saa maksaa.

Petteri Orpo on myös moittinut hallitusta siitä, että se on antamassa pitkän siirtymisajan kuntien päästä 0,7 hoitajaan hoidettavaa kohden. Minä oletan, että se perustuu laskelmaan, jossa huomioitiin hoidettavien määrän lisääntyminen, nykyisten hoitajien määrä ja kuinka paljon heistä lähtee pian eläkkeelle ja paljonko heitä on työttömänä.

Ehkä tuloksena oli se, että koulutusmäärää pitää nykyisestä lisätä. Lähihoitajan koulutus kestää noin kolme vuotta.

Markus E. Myllymäki

Vaasa