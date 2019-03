Lukijoilta: Poliitikoiksi pyrkiville suuri kysymys: Vapautetaanko miedot huumeet?

Haluan nostaa esille huumeista puhumisen ja sen, että moni eduskuntavaaliehdokas on kannattamassa mietojen huumeiden laillistamista. Mielestäni tämä on sellainen periaatekysymys, johon jokaisen ehdokkaan tulisi ottaa kantaa ja nimenomaan ennen vaaleja.

Julkisuudessa on yksi ja toinen tuonut esiin kokaiinin viihdekäytön ja viimeisenä taiteilija Pyhimys, jonka puheista saattoi päätellä, kuinka arkipäiväisesti tähän suhtaudutaan.

Eräs kuuluisa henkilö kertoi käyttävänsä ja luultavasti tulee jatkamaan sen käyttöä ja että jos se on jollekin ongelma, niin se ongelma on yksinomaan hänelle. Tässä hän on täysin väärässä! Koska käyttämällä tämä henkilö mahdollistaa ja tukee huumekauppaa, jota hoitavat hyvin yleisesti juuri ne joille se ei ole enää vuosiin ollut ”viihdekäyttöä”

Kannabiksen laillistamisesta on jankattu jo vuosia ja olen itse käynyt pitkiä keskusteluja asian tiimoilta. Ne, jotka puolustavat kannabista, ottavat aina esiin saman argumentin, eli sen, että alkoholi on paljon vaarallisempaa ja aiheuttaa paljon enemmän kustannuksia yhteiskunnalle, kuin kannabis.

Totta, kannabis itsessään ei aiheuta isoja terveysriskejä heti, mutta se ei myöskään ole vaihtoehto alkoholille, sillä tutkittu totuus on se, että suurin osa ”pössyttelystä” tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

Eli oletettavasti alkoholin ongelmakäyttäjät eivät vaihda pulloa kannabikseen, mutta mikäli sitä on laillisesti saatavilla, niin aika moni ottaa sen alkoholin käytön lisäksi.

Kannabiksen käytön laillistamista puolustavat, eivät usko porttiteoriaan eli siihen, että kannabiksen käyttö johtaisi muihin kovempiin huumeisiin.

Totta, aivan varmasti on paljon ihmisiä jotka voivat ”pössytellä” ilman vastaavaa riippuvuutta, kuin esimerkiksi nikotiini aiheuttaa ja joille kannabis ja alkoholi riittävät. Mutta tässä on mielestäni muutama iso kysymys.

Minusta vakavin asia tässä on se, että jos kannabis toimii porttina huumeisiin, edes yhdelle alaikäiselle lapselle, niin sitä ei pidä laillistaa. Ja kun tiedetään, että kannabiksen jatkuvalla käytöllä on todella vakavia terveydellisiä seuraamuksia, niin sitä ei pidä laillistaa.

Nykylapset joutuvat kohtaamaan hyvin nuorina synteettisiä huumeita, joita tilataan netistä ja kaupitellaan koululaisten kesken, todella vaarallista.

On myös totta, että kannabista ei voi vertailla näihin aineisiin, koska kannabis on oikein käytettynä lääkekasvi ja synteettiset huumeet taas jonkun hörhön sekoittelemia myrkkyjä.

Mutta tässä onkin se seuraava iso mutta, sillä kansan suussa ja mielessä kannabis mielletään huumausaineeksi, niin samalla hetkellä kun se laillistetaan, niin ihmisten mielissä ja varsinkin nuorten mielissä, on vapautettu yksi huumausaine.

Joidenkin mielestä kannabiksen mainetta pitää parantaa ja opettaa ihmisille, että se ei ole huumausaine ja että oikein käytettynä se on lääke ja että se ei ole terveydelle vaarallista, mikäli käyttö pysyy hyvissä rajoissa.

Viimeinen iso mutta onkin se, että minkään huumaavan aineen tai alkoholin käyttö, ei pysy kohtuullisena.

Kohtuus on maailman huonoin mittayksikkö, koska kohtuullisen syvälle sukeltanut on toisen mielestä vielä reilusti pinnalla.

Juha Niemi

Ilmajoki

