Lukijoilta: Poliisin takaa-ajotilanteet vaarantavat liikenteen

Mäntyharjulla torstaina kolmen hengen vaatinut onnettomuus olisi ollut estettävissä ennakolta. Mies oli jo alkuviikosta viimeksi ”kärynnyt” ratista eikä ensimmäistä kertaa. Hänet olisi pitänyt laittaa kalterien taakse vähintään kuukaudeksi. Näin olisi vältytty tilanteelta, jossa poliisi yhytti miehen jälleen vihjeen perusteella humalassa ajamasta.

On luonnollista, että monet rikoksen uusijat seurauksia välttäessään pyrkivät pakenemaan ja paniikissa riski onnettomuudelle on moninkertainen verrattuna siihen, että ajaa vain ”pikku sievässä”. Vankeudessa vietetty aika olisi saanut katkon ryyppyputkeen ja tiilenpäitä lukiessa olisi kenties tullut mielenmuutos elämäntyylille.

Näitä takaa-ajotilanteita on noin 250 vuodessa ja niissä on aina sivulliset vaarassa. On järjetöntä lähteä ajamaan pakenevaa takaa, koska alun perinhän tarkoitus olisi estää vaaran tuottaminen itselle ja muille. Kun poliisi lähtee tavoittelemaan tekijää heti kiinni, tulee vaaratilanteita sitäkin enemmän.

Tapauksessa joku oli tehnyt ilmiannon miehestä. Poliisi olisi voinut mennä miehen kotiin ja ottaa hänet myöhemmin sieltä talteen ja kuulusteluun kun kerran henkilöllisyys oli tiedossa. Mieheltä oli ajokortti otettu aiemmin pois, mutta sehän ei ajamista estä.

50-luvulla kun eräs mies ajoi ”vain” mopolla humalassa, joutui hän Seutulan lentokentälle joksikin aikaa ”pakkotyöhön”. Olisiko nyt aika koventaa otteita? Rikoksen uusija siis linnaan hetkeksi niin ei pääse Alkoon eikä tien päälle.

Ari Lehtimäki

Kurikka