Lukijoilta: Pohjanmaalla raiskausrikokset räjähtäneet käsiin

Lukijoilta: Jo yli puoli metriä lunta!

Eräällä Seinäjoen itäisellä esikaupunkialueella oli 7.2.19 klo 13 lumensyvyys keskimäärin peräti 51 cm! Tämä on aika kova tulos, kun ajattelee että pitkän ajan keskiarvon 1981–2010 mukaan Seinäjoen seudulla on helmikuun puolivälissä normaalisti 25 cm lunta. Eli näin ollen ainakin tuolla alueella on nyt kaksi kertaa normaalia suuremmat lumensyvyydet. Näin on asianlaita myös yleensä niin vähälumisessa Kauhajoen Kuja-Kokossa, jossa 7.2.19 klo 17 oli lunta 48 cm. Kurikan Pyörnissä lumensyvyys oli 7.2.19 klo 8 jopa 53 cm ja Alavuden Sulkavankylällä peräti 60 cm.