Lukijoilta: Pitäisikö poliitikkojen tehdä kotiläksyjä?

Lukijoilta: Sipilä: On aika esittää vaihtoehtoja

Hallitusohjelmaan 2015 on kirjattu sote- ja maakuntauudistus, jotka on sidottu toisiinsa kokoomuksen ja keskustan välillä. Sote-uudistus kaatui omaan mahdottomuuteensa, se on liian iso pala kerralla purtavaksi, se on ollut nähtävissä jo vuosia. Taksi-uudistuskin taisi mennä metsään. Lue lisää