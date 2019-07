Lukijoilta: Piru raamatun vartijana

Suomi on varmasti Euroopan ainoa maa, ellei jopa koko maailman ainoa maa, jossa poliitikot tekevät politiikkaa, mutta todellinen valta on vakuutus- ja työeläkeyhtiöillä. Tämä käy hyvin ilmi niistä Käypä hoito -suosituksista, joissa määritellään kuinka mikin sairaus tai vamma tulisi diagnosoida ja mitä tutkimusmenetelmiä ei saa käyttää.

Tämä käy myös ilmi niistä lakipykälistä, joiden sisältö sataa suoraan vakuutus- ja työeläkeyhtiöiden laariin. Tässä muutama esimerkki:

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 121§: “Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä arvionsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23§;ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia”

Laki Kansaneläkelaitoksesta 22§: “Laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin on merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin osallistuessaan etuusasia valmisteluun. Arvio voidaan merkitä asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23§:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia”

Tekeekö tilaisuus varkaan ja tästä johtuen vakuutus- ja työeläkeyhtiöiden lääketieteelliset lausunnot ovat täysin ristiriitaisia hoitavan lääkärin / lääkärien lausuntojen kanssa?

Edellä mainittua epäkohtaa on yritetty korjata jo 90-luvulta lähtien useammallakin työryhmällä ja toimikunnalla, mutta tuloksetta. Aina on vakuutus- ja työeläkeyhtiöiden etu mennyt kansalaisen edun edelle.

On Käypä hoito -suositus, jota vakuutus- ja työeläkeyhtiöt lukevat kuin ”piru raamattua” ja toisaalta on Käypä hoito -suositus, jota paimenkirjeillä kehotetaan olemaan noudattamatta.

Vakuutus- ja työeläkeyhtiöt ovat miehittäneet Käypä hoito -työryhmät ja saaneet diagnostiikan muutettua omaksi edukseen.

Käypä hoito -suositus; kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas: ”Syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja kosteus- ja homevauriorakennuksen välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä mistä tekijöistä ja millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat.”

Käypä-hoito suositus; aivovammat: ”Aivovamman diagnoosi perustuu akuuttivaiheen oireisiin ja kliinisiin löydöksiin sekä pään tietokone- tai magneettikuvauksen löydöksiin. Näiden tietojen perusteella aivovammat luokitellaan lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin vammoihin.”

Jokainen tietää, että esimerkiksi homekoulussa oleva lapsi oireilee niin hengitystieoireina kuin esimerkiksi kutiavalla ihottumalla, tai että aivovamman diagnostiikka perustuu pitkäaikaiseen seurantaan ja rasitukseen eikä sitä voida luotettavasti diagnosoida heti ensiavussa.

Entä se toinen ongelma, jossa Käypä hoito -suositusta ohjeistetaan olemaan noudattamatta? Nämä tapaukset liittyvät pääsääntöisesti vamman tai sairauden oireiden hoitoon ja siitä syntyviin kustannuksiin.

Yhtenä esimerkkinä voidaan käyttää Kelan paimenkirjettä hoitaville lääkäreille, jossa kehotetaan olemaan määräämättä opioidipohjaisia kipulääkkeitä potilaille, vaikka Käypä hoito -suositus toisin ohjeistaa.

Suositusta myös ollaan noudattamatta kuntoutuksien osalta, vaikka kuntoutus olisi ensiarvoisen tärkeää heti vamman tai sairauden tapahduttua.

Valitettavasti raha ja säästöt ohjailevat niitä, jotka vammautuneen tai sairastuneen elämästä päättävät. Hoidossa ja kuntoutuksessa säästetty raha ei kasva korkoa, vaan se palautuu vähintäänkin tuplana takaisin kohonneina sairaanhoito- ja työkyvyttömyysmaksuina.

Valitettavaa on, että kukaan ei tunnu haluavan puuttua tähän epäkohtaan vaikka se on hyvin tiedossa. Ainoa keino poistaa ongelma on muuttaa järjestelmä läpinäkyväksi ja muuttaa lakia niin, että vakuutus- tai työeläkeyhtiön lääkäri on yhtäläisessä asemassa kuin hoitava lääkäri.

Nico Ojala

puheenjohtaja

Potilas- ja sosiaaliapu ry