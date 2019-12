Lukijoilta: Pienellä työeläkkeellä kituuttavat unohdettu

Lukijoilta: Kömmähdys metsätaloudessa

Metsätalous on pyhä lehmä -kirjoitukseen (Ilkan mielipiteet 24.12.) korjaan, että Suomen metsäpinta-ala on kyllä siis noin 22 miljoonaa ha, jolloin vuotuinen uudistusala (120 000–150 000ha) on noin 0,6–0,8 prosenttia. Lue lisää