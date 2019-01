Lukijoilta: Pidetään kaikki mukana

Lukijoilta: Eläkeläisvaltuutettu

Eläkeläisten määrä on kasvanut nopeasti, kun viimeisetkin suuret ikäluokat ovat eläköityneet. Maassamme on lukuisia eläkeläisjärjestöjä, jotka antavat eläkeläisille yhdessäolo- ja vertaistukiverkkoja. Vuonna 1970 perustettu Eläkeliitto on maamme suurin eläkeläisjärjestö. Sen keskeisenä tavoitteena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lue lisää