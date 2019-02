Lukijoilta: Pata kattilaa soimaa

Vanhustenhoidon tila järkyttää suomalaisia. Yritysten kannattavuutta kasvatetaan vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa pienipalkkaisten hoitajien kustannuksella: työtaakkaa lisätään hoitajien murtumispisteeseen asti. Häpeällinen tilanne kulminoituu vanhusten huonoon hoitoon ja suorastaan heitteille jättöön.

Monet poliitikot ovat heränneet. Herääminen tapahtuu aina silloin, kun jotain todella vakavaa tapahtuu. Ennalta ehkäisy ei kuulu poliitikkojen repertuaariin. Monet näistä kauhistelevista poliitikoista ovat kuitenkin olleet omissa kaupungin- ja kunnanvaltuustoissaan päättämässä yksityistämisistä.

Vaasassakin on yksityistetty vanhustenhoidon palveluita. Päällikkötason virkamies kommentoi Vaasan tilannetta Pohjalaisessa tokaisemalla: ”Haasteita on ollut”. Suomen kieltä voisi käyttää selkeämmin. Virkamies tarkoittaa, että ongelmia on jatkuvasti.

Matias Mäkynen toteaa painavasti, että suuret kansainväliset hoitoalan jätit ajattelevat vain rahaa. Tämän tietää jokainen asioita seuraava. Mutta ovatko Mäkynen ja hänen puoluetoverinsa vastustaneet vanhustenhoidon yksityistämistä Vaasassa. Eivät tietenkään ole.

Ehkäpä tilanne nyt korjaantuu. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että bisnekseen perustuva vanhustenhoito on moraalitonta.

Tapio Hakala (komm.)

Seinäjoki