Lukijoilta: Pakolaisvouhotuksesta ilmastotekoihin

Lukijoilta: Kiky-haavoja täytyy avata syvemmin

Työllisyyden parantaminen on yhteinen haaste ja sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Kuntapalveluja ei saa unohtaa tässä kokonaisuudessa. Kunnissa on meneillään lukuisia säästötoimia, joista osassa on kysymys henkilöstön irtisanomisista. Kun kilpailukykysopimus (kiky) tehtiin vuonna 2016, SuPerin ehtona oli, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen työpaikat, mikäli kuntatalous näyttää negatiiviselta. Hallitus sitoutui siten sopimuksessa turvaamaan kunta-alan työpaikat. SuPerille oli ja on edelleen erittäin tärkeää, että hoitajien työpaikat säilyvät ja peruspalvelut voidaan tuottaa laadukkaina. Lue lisää