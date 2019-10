Lukijoilta: Pakolaiset oman onnensa nojassa

Muutamia viikkoja sitten koimme hiuksia nostattavan, järkyttävän ja sydäntä ravisuttavan tapahtuman, kun nuori pakolainen näki parhaaksi kohtalokseen tehdä itsemurhan. Epätoivoisesti haluamme estää näitä tapahtumia, ja varsinkin jälkikäteen haluaisimme olla viisaita.

Tämä nuori mies, joka odottavin mielin ja kirkkain silmin odotti päätöstään saada jäädä maahan neljän vuoden jälkeen, menettikin toivonsa ja uskonsa tähän maahan, ja toiveeseemme saada hänen lahjansa käyttöön maamme hyväksi.

Nyt on enää murto-osa jäljellä näistä vuoden 2015 tulijoista maassamme. He odottavat yhtä maaltamme kädenojennusta. Tässä synnyinmaassamme on ikääntyvä väestö, ennätysalhainen syntyvyys ja puutetta innokkaista työntekijöistä tietyillä osa-alueilla. Jokainen poliitikko tietää tämän. Jokainen ajatteleva ihminen tässä maassa jännittää ja odottaa kauhulla, kuka hänet hoitaa vanhuuden tultua?!

Emmekö enää halua edistyä maassamme? Tarkoitan sillä kehitystä ja innovaatioita yritysmaailmassa, teollisuudessa ja työpaikoilla.

Aiommeko pysähtyä ja jäätyä status quo -tilaan, kun sen sijaan meidän tulisi mennä eteenpäin, ja antaa reipasta buustia kaikille toimijoille maassamme?

Vaikka juuri nyt syntyvyytemme kasvaisi dramaattisesti, niin sen jälkivaikutukset tulevat näkymään vasta vuosikymmenten jälkeen. Ei lähitulevaisuudessa.

Nyt, sanon: nyt meillä olisi täällä noin tuhat työstä kiinnostunutta, energistä, integroitua ja kielitaitoista pakolaista. Meidän tulee osata tehdä tästä erillinen päätös, ja vastata myönteisesti juuri tähän kaikuun! Tämä tulee tehdä, kun he vielä ovat psyykkisesti jaksavia suunnittelemaan nuorta elämäänsä, ja antamaan panoksia yhteiskuntamme kehitykseen.

May-Gret Axell

KD Vaasan puheenjohtaja