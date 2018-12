Lukijoilta: Päätöksenteko Ähtärissä

Lukijoilta: Oikeutta loukatulle

Tuomioistuimissa oikeutta jaettaessa jutun keskiössä pitäisi olla hän, jonka oikeutta on loukattu. Nyt prosessi on rakennettu tekijäkeskeiseksi tarkasteluksi. Lähtökohtana on syyttömyysolettama, jota etua asianomistaja-uhri ei nauti. Asianomistajalla on totuusvelvoite, mitä epäillyllä/syytetyllä ei ole. Lue lisää