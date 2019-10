Lukijoilta: Opimmeko suden historiasta mitään?

Lukijoilta: SJK:n kauden tilinpäätös

On aika tehdä tilinpäätös SJK:n kaudesta 2019. Yksi peli on vielä jäljellä mutta sarja on kerhon osalta pelattu. Tuntuu hullulta aloittaa tilinpäätös puhumalla tenniksesta mutta ehkä se avaa hieman ajatuksiani. Lue lisää