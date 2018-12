Lukijoilta: Onko Sankelo todella herännyt vai lähestyykö vain vaalit?

Janne Sankelo kirjoitti 9.12. otsikolla: Hengen vaarantavalle turvapaikkapolitiikalle jyrkkä ei. Kirjoituksessa lukijaa johdetaan harhaan ja arvelen, että kokoomus vain yrittää kalastella ääniä. Jos Sankelon arvopohja on muuttunut, kannattaisi hänen kirjoittaa Suomen hallitukselle, kokoomuksen johdolle tai kokoomuksen ministereille tästä asiasta ennemmin, kuin maakuntalehden yleisönosastoon.

On puhuttu, että näistä tulevista eduskuntavaaleista tulee maahanmuuttovaalit. Itse pidän todennäköisempänä, että näistä tulee sisäisen turvallisuuden vaalit. Myös raiskaavalle turvapaikkapolitiikalle pitää sanoa jyrkkä ei.

Henkiä on vaarannettu, henkiä on myös mennyt ja raiskaustilastot ovat nousseet hälyttävästi. Näyttöä on riittävästi tilastoissa, vaikka uutisointia raiskauksista on rajoitettu, sekä valitettavan useita raiskauksia jää häpeän johdosta tilastojen ulkopuolelle.

Sankelon mukaan ”syksystä 2015 alkaen Suomeen on tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa.”. Sankelon teksti pitää paikkansa, tulijoita on rekisteröity elokuusta 2015 tähän mennessä 42 696 ja lisää tulee koko ajan noin 480 kuukaudessa, heistä vain ei tiedoteta enää.

Turvapaikanhakijoita on tullut Syyriasta 2 195, Irakista 23 070, Afganistanista 6 393 ja Somaliasta 1 877.

Turvapaikanhakijoita on tullut kaikkiaan 132 maasta, joista mielenkiintoisin maa on Tuntematon, sieltä on tullut 489 turvapaikanhakijaa.

Turvapaikanhakijoista naisia on 9 603 ja miehiä 33 045, sekä 48 muun sukupuolista. Nyt kun joka paikassa peräänkuulutetaan tasa-arvoa, kansamme miesten ja naisten yhdenvertaisuuteen nojaten, voisimme jatkossa ottaa vastaan 23 442 yksinään tulevaa naista. Se olisi todellista tasa-arvoa.

Sankelon mukaan ”lainsäätäjä on onneksi ollut hereillä” ja ”seksuaalirikosten rangaistuksia ollaan kiristämässä. Toinen tiukennus tulee voimaan vuoden alussa. Sen mukaan ulkomaalainen voi karkottaa Suomesta aiempaa nopeammin, jos hän syyllistyy törkeisiin rikoksiin.”

On huomionarvoista että viime vuonna, siis 15.12.2017 käsiteltiin perussuomalaisten esitys, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin seksuaalirikosten rangaistusten koventamiseksi. Esitystä vastustivat kokoomus, keskusta, siniset ja vasemmisto (111–79).

Tuosta karkottamisesta voin vain todeta, että se on ongelmallista, koska kukapa heitä haluaisi ottaa vastaan?

Sankelo kirjoitti: ”Olen täydellisen tyrmistynyt, mikäli oppositiopuolueet ryhtyvät vastustamaan näitä tarpeellisia tiukennuksia ja lupaan puuttua asiaan.”

Johdat lukijoita harhaan tuossa, olen varma, että perussuomalaiset eivät oppositiossakaan vastusta noita seksuaalirikosten koventamisia, vaikka te kokoomuksessa ja hallituksessa itse niin teittekin. Sankelo lupasi myös puuttua jalkaväkimiinat kieltävän sopimuksen käsittelyyn vuonna 2011, mutta juuri äänestyshetkellä hän joutui käymään vessassa, että se Sankelon lupauksista.

Sankelo kirjoitti: ”Vastustaessaan kiristyksiä asianomaiset puolueet ottavat myös poliittisen vastuun, mikäli Oulun, Uuraisten ja Loimaan tyyppisiä tilanteita tulee lisää.”

Teillä kokoomuksessa on jo poliittinen vastuu asiasta, aivan kuten keskustalla ja sinisilläkin. Hallituspuolueet eivät noudattaneet perussuomalaisten (Juho Eerolan) laatimaa hallitusohjelman osiota maahanmuutosta ja ulkoistivat perussuomalaiset hallituksesta vedoten arvopohjaan juuri näissä turvapaikanhakija asioissa.

Jotain rajaa!

Juha Mäenpää (ps.)

Ilmajoki