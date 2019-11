Lukijoilta: Onko Ilmajoen kunta naapurikuntineen nykyisin panimoalalla?

Lukijoilta: Mikko Savolasta keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Olemme valtavan iloisia siitä, että Mikko Savola on päättänyt lähteä ehdokkaaksi piirin puheenjohtajakisaan. Mikolla on kokemusta piirin toiminnasta mm. Keskustanuorten puheenjohtajana. Mikko tietää, miten piiriä olisi luotsattava kohti uutta nousua. Hänellä on lisäksi tieto siitä, miten tärkeässä roolissa piiri on innostamassa ja tukemassa kunnallisjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä Lue lisää