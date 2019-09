Lukijoilta: On komiaa luottaa tutkimustietoon

Suomen suurin terveydenhuollossa toimiva henkilökuntaryhmä ovat hoitotyön ammattilaiset, joihin kuuluvat esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja lähihoitajat.

Hoitotyön ammattilaiset toimivat potilaiden kanssa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. On siis selvää, että heidän toimintansa terveydenhuollossa on potilaille hyvin näkyvää sekä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavaa. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, jota on mm. tutkimustieto.

Hoitotyön perustuessa tutkimustietoon toiminta todennetusti vaikuttaa positiivisesti potilaan ja hänen läheistensä terveyteen ja hyvinvointiin. Hoitotyön ammattilainen pyrkii ammattitaitoonsa perustuen käyttämään potilaan tarpeita kulloinkin vastaavaa menetelmää, joka perustuu parhaaseen ajantasaiseen ja luotettavaan tutkimustietoon.

Tutkimustiedon perusteella hoitotyön asiantuntijat ovat luoneet hoitotyöhön hoitosuosituksia, jotka ovat verrattavissa lääketieteessä käytössä oleviin Käypä hoito -suosituksiin. Hoitosuositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden laatimia – tai hoitotieteelliseen tutkimukseen perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien käyttökelpoisuudesta, vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen.

Tutkitun tiedon pohjalta voidaan muodostaa yhtenäisiä käytäntöjä, kuten on tehty monessa sairaanhoitopiirissä esimerkiksi painehaavojen ja kaatumisten ehkäisyssä, kivunhoidossa ja vajaaravitsemuksen arvioinnissa. Tällöin potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa tai palvelua asuin- tai asiointipaikasta riippumatta.

Esimerkkinä näyttöön perustuvasta käytännöstä terveydenhuollossa on käsidesinfektioaineella toteutetun käsidesinfektion käyttö. Tutkimustieto kertoo, että oikealla tavalla toteutettu käsidesinfektio ehkäisee infektioiden siirtymistä potilaaseen. On todettu, että käsihygienia ei kuitenkaan toteudu suositusten mukaisesti. Valvontavastuu esimerkiksi käsidesinfektion toteutumisesta ei luonnollisestikaan ole potilaalla. Valveutuneiden potilaiden tiedustelut ja kyseenalaistukset kuitenkin saavat hoitoyksiköissä varmasti aikaan keskustelua tutkimustietoon perustuvasta toimintatavasta, mikä vauhdittaa kehittämistyötä.

Kun hoitavan yksikön hoitotyö perustuu tutkittuun tietoon, potilas voi odottaa saavansa laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa.

Keskustele rohkeasti kokemuksistasi ja ajatuksistasi hoitotyön ammattilaisen kanssa.

Hoitotieteiden tutkimusseuran Etelä-Pohjanmaan aluetoimikunnan hallitus