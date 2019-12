Lukijoilta: Olisipa Suomella malttia vaurastua

Hyvinvointivaltio toimii, kun työssä olevien määrä suhteessa työn ulkopuolella oleviin on riittävän suuri. Työn ulkopuolella ovat lapset, kotiäidit, opiskelijat, asevelvolliset, sairaat, eläkeläiset sekä työttömät ja työtä vieroksuvat. Mitä suurempi osa toimii yksityisellä sektorilla joko yrittäjinä tai palkansaajina, sitä terveempi on kansantalouden tulonmuodostus. On sen parempi, mitä vähemmän työskentelee verovaroilla rahoitetulla julkisella sektorilla.