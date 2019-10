Lukijoilta: Olisiko se Lakeus?

Ilkka ja Pohjalainen luovat odotetusti hynttyyt yhteen jossain kohtaa ja tämä tietää kenkää vajaalle neljällekymmenelle henkilölle. Osanotot siitä, mutta väistämätöntä vastaan ei voi Ilkka-Yhtymän hallituskaan taistella.

Näin varhaisjakelijana Vähänkyrön yössä olen koko kesän seurannut sekä Ilkkaa ja Pohjalaista ja en lainkaan ihmettele yhtymän päätöstä lehtien sulauttamisesta yhteen.

Toimituksellisen materiaalin suhteen eroavaisuutta on maksimissaan siinä 4 sivua per lehti. Pääasiassa maakunnalliset uutiset, sillä valtakunnalliset tulevat yhteisestä STT:n ja Lännen Median sammiosta. Ilmoitusten suhteen on tietysti hajontaa levikkialueesta johtuen.

Tulevan lehden ilmoituksien suhteen voi olla vähän jumppaamista, sillä Vöyrille asti ei tarvitse ilmoittaa, että Seinäjoen Kivistön S-Marketin pihalta saa loimulohta jonain perjantaina kello 12:sta alkaen. Ja eikä Peräseinäjoen Viitalankylässä tehdä kovinkaan paljon tiedolla, että Vaasan Rewell Centerissä olisi jonkinlaiset hullut päivät jne.

Ainakin pienempien ilmoitusten pmm-hinnoissa laskemisen paikka, että mielekkyys ilmoitella säilyy, kun ilmoitus leviää tarpeettoman laajalle alueelle ja hyöty on nollan luokkaa puolelle lukijoista ja ilmoittajille.

Isommat pelaajat, vaikkapa Vaasan Kivihaan ja Seinäjoen Joupin ja Päivölän CM:t, pääsevät kyllä yhteisymmärrykseen siitä, että nyt on just se ma–ke-välys, milloin saa Atrian lihaperunasoselaatikon eurolla Plussa-korttia vilauttamalla, joten rukataanpa yhteinen ilmoitus. Tai ainakin luulisi jotain tämän suuntaista.

Toimituksellisesti uusi lehti toimii, jos molempien lehtien maakunnalliset uutiset ympätään tulevaan lehteen sellaisenaan. Tätä hiukan epäillään jo nyt ja pelätään, että tuleva lehti vesittyy joksikin aivan olemattomaksi.

Vaan nyt jos koskaan olisi korkea aika siirtää nämä maailman säätila- ja urheilutuloksien petiitti-palstat historian lehdille ja täyttää näistä vapautuva tila maakunnallisella tavaralla, että uskottavuus maakuntamediana säilyy.

Vaan palataanpa otsikkoon. Se tulevan ylimaakunnallisen lehden nimi on melkoinen kipukynnys. Nykyiset nimet eivät käy kumpikaan sellaisenaan. Liian luutuneet näkemykset kummittelevat taustoilla.

Ei käy laatuun, että Vaasaan kaupataan jotain maalaisliittolaista Ilkkaa, mutta ei käy päinsä myöskään, että joku kokoomuslainen Pohjalainen alkaa tulla jonnekin hiekkatien päähän Untamalaan.

Mikä näitä maakuntia sitten yhdistää, jos poliittisesti mennään aivan eri laidoilla?

Vastaus on miljöössä ja se on lakeus, mikä olisi lehden nimenäkin sopivan lyhyt, ytimekäs ja poliittisesti niin neutraali kuin olla ja osaa.

Eläköön Veiksel-jääkausi, mikä muovasi alueestamme sellaisen, ettei paljon vatupassin kupla viivojen sisältä poikkea, vaikka sen minne laskisi.

Jos nyt tähän nimiehdotukseen tartutte, niin passaisiko sellainen palkkio tästä vartin aivojumpasta, että pistätte paperisena tulemaan minulle loppuelämäni ajan Lakeuden eteiseeni.

Varmasti ihan käypä palkkio, kun ei tarvitse pistää sataa tonnia jollekin konsulttifirmalle ja vaihtaa sitten jotain itellaa parin vuoden päästä Lakeudeksi tai joksikin muuksi suht järkeväksi nimeksi, minkä joku Ilkka-Yhtymän hallituksen jäsen on kuullut viikonloppuna Osuuskaupan kassajonossa.

Timo Ekman

Seinäjoki