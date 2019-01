Lukijoilta: Olisiko kiitokseen aihetta?

Taas olemme saanet katsoa ja kuulla kuinka Suomen alle 20-vuotiaat Leijonat ovat tuoneet kultaa ja kunniaa isänmaallemme. Tämä viimeiseksi siis maailmalle tiedoksi Suomesta. Siitä jokainen meistä ottaa kunnian itselleen: ”me voitimme”. Kiitoksen vastaanottaminen on niin kivaa; ei tarvitse uhrata vapaapäiviä eikä aikaa, ei voimia eikä rahaa.

Jos seuraamme perheitä, joissa nuoret menevät ja menestyvät, ei siinä muukaan perhe sivusta katso. Kaikki puhaltavat samaan hiileen, siis jokainen perheenjäsen. Onnea kaikille jotka ponnistelevat. Hyvää mainosta teki Finnairkin. Paras ja luotettavin lentoyhtiö mailmassa. Slush-tapahtuma kerää ympäri maailman viisaimpia ihmisiä Helsinkiin.

Vielä olisi listaa jatkaa vaikka kuinka, mutta tässä muutamia. Nämä asiat tuntee koko maailma.

Sama se on jokaisessa lajissa. Oliko se talouteen, työllisyyteen, oppimiseen tai jopa avaruuden valloittamiseen, joiltain osin.

Kaikki vaativat kekseliäisyyttä, osaamista ja viitsimistä. Mitään tässä mailmassa ei tule itsestään. Tulokset rehellisellisesti tehdystä työstä, siitä tulevasta hyvinvoinnista, siinä on kyllä tehtävä kaikkensa.

Hyvistä tuloksista saamme kiittää ja olla onnellisia. Murheellista on se, että menestyvä ihminen on se joka kerää kaikkein eniten kateutta. Se ei ole hyvä asia.

Pohjoismaista aina sanotaan, kuinka ne menestyvät ja ovat demokraattisia maita. Tapamme toimia hyvinkin samanlainen, mitä nyt pieniä maakohtaisia kulttuurieroja on olemassa. Ne eivät kuitenkaan ole saman kulttuurin toisistaan poissulkevia erilaisuuksineen.

Tähän saakka olemme vähän kateudella aina katsoneet Ruotsia, kuinka siellä asiat tehdään ja mikä on tämän ajan trendi. Nyt näemme, että monessa asiassa olemme tervejärkisempiä kuin maa, jota olemme pitäneet esikuvanamme.

Mielestäni on hyvä, että seuraamme tätäkin aikaa, missä menemme tänään. On monia asioita, jotka saamme sulkea pois meiltä Suomessa.

Tässä erittelemättä, mutta kaikki asioita seuraavat tiedämme, mitkä ovat meillä plus-merkkisiä ja naapurissa ei.

Katson meidän maakuntaamme, kuinka olemme esimerkkinä kaikille muille, melkein jokaisessa asiassa. Muualla asuvat eteläpohjalaiset sanovat kuinka pohjalaisuus on valttia.

Tavallaan on taattua laatua jonka on geeneissä saanut: yritteliäisyyden, ahkeruuden, rehellisyyden, isänmaallisuuden ja uskon Jumalaan ja siitä johtuvan uskon tulevaisuuteen. Täällä on yrittäjän hyvä yrittää työtä tehdä ja sillä ansaita elantonsa ja nauttia siitä tulevasta hyvinvoinnista.

Jotenkin ymmärrämme toisiamme hyvin, jos vain tahdomme. Sen johdosta olemme ylpeitä, että olemme itse hyvinvointimme ansainneet, ei toisia hyväksi käyttäen eikä epärehellisyydellä. Vielä jos kuulemme niitä kiitoksia, joita meille jaellaan siellä sun täällä, opimme siitäkin, että kiitämme myös niitä, joille se kiitos todella kuuluu.

Niitä moninaisia asioita, joista saamme Suomessa olla kiitollisia ja ylpeitä, on paljon. Emme voi olla kiittämättä siitä, että juuri Suomi kuuluu pohjoismaihin ja olemme samanaikaisesti saaneet kristinuskon, jonka ansiosta olemme tässä samassa ”maanosassa”, joka on esimerkkiä muillekin.

Liehukoot ristiliput tasavertaisuuden kunniaksi joka Pohjoismaassa ja kiittäkäämme kaikesta.

Jotenkin tämä aika huolestuttaa. Viha ja valepropaganda on jokapäiväistä. Siihen ei meidän pidä mennä, sen voi välttää vain totuutta puhumalla.

Elämme hetken, joten tehkäämme hyvää, on ilo katsoa taakseen ja olla kiitollinen. Toivotan kaikille siunattua jatkoa vuodelle, sekä asepalvelukseen astuneille lämpimiä jalkoja ja onnea.

Kaisu Pihlaja

Jalasjärvi