Lukijoilta: Ojajärven virheet lihansyönnissä

Lukijoilta: Maaseudulla julkinen liikenne kulkee, aikataulut eivät sovi töihin

Päästötavoitteiden kiristyessä pikavauhtia niin EU-tasolla kuin Suomessa, on viimein syytä kääntää katseet joukkoliikenteen kehittämiseen maakunnallisesti. Kaksoisraidehanke on tietenkin kärkihankkeemme, joka osana päärataa on merkittävä loikka oikeaan suuntaan siirrettäessä pendelöivä kansa yksityisautoilusta kohti ekologisempaa liikkumista, unohtamatta elinkeinoelämälle tärkeää alueellista saavutettavuutta. Lue lisää