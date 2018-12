Lukijoilta: Oikeutta loukatulle

Tuomioistuimissa oikeutta jaettaessa jutun keskiössä pitäisi olla hän, jonka oikeutta on loukattu. Nyt prosessi on rakennettu tekijäkeskeiseksi tarkasteluksi. Lähtökohtana on syyttömyysolettama, jota etua asianomistaja-uhri ei nauti. Asianomistajalla on totuusvelvoite, mitä epäillyllä/syytetyllä ei ole.

Ongelma vain kärjistyy, jos uhri on saanut surmansa. Silloin uhri menettää oikeusvaltiossa toimimiselle keskeisen oikeustoimikelpoisuuden. Hän ei voi enää esiintyä läsnä olevana ja tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. Hän ei voi puolustautua syytetyn väitteitä vastaan oikeusprosessin eri vaiheissa.

Prosessin pitkittyessä syytetty saa yhä enemmän esiintymisaikaa, puheaikaa ja julkisuutta, mikä myös toimii hänen edukseen. Uhri lähiomaisineen jää vastaavasti epäedullisempaan asemaan.

Tekijäkeskeinen oikeusprosessi keskittyy nykymuodossa liikaa lieventävien asianhaarojen etsimiseen, kuin oikeusvaltiossa keskeisten perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksen kohteena olevan uhrin asiaan.

Viimeistään ensi vaalikaudella tarvitaan oikeudenkäyntiuudistus painottamaan enemmän uhrin näkökulmaa.

Seppo Passinen

HTM, Lapua