Lukijoilta: Oikeuskansleri ei komenna hallitusta eivätkä proffat eduskuntaa

Kaikkitietävän median suosiollisella avustuksella tuntuvat valtiollisen elämämme keskeiset käsitteet menevän ihan nurinkurin.

Pari viikkoa sitten saimme näytöksen, jossa eduskunnan puhemieheltä meni niin sanotusti vetelät housuun, kun pari proffaa twiittaili muka jostain virheestä tiedustelulakien säätämisessä. Ja tämä tapahtui sen jälkeen, kun eduskunta oli 5/6 enemmistöllä jo hyväksynyt lakien säätämisen ja siihen liittyvän perustuslain muutoksen.

Mutta eihän tämä tietenkään vaaleja pelkäävälle poliitikolle mitään merkinnyt.

Paniikkinappulaa piti painaa, kun pari poliittisesti orientoitunutta professoria, joista toinen ei edes ole perustuslakiasiantuntija, katsoi, että eduskunta menetteli väärin.

Siis puhemiehen mielestä yli 5/6 kansanedustajista päästi käsistään huonosti valmistellun lain ja että yksi twiitti palautti sen uuteen valmisteluun. Eipä ihme, että kokoomus kulkee ilmeisesti kohti rökäletappiota.

Nyt sitten, Sipilän hallituksen erottua, media on antanut oikeuskanslerille sellaisen aseman, että hän olisi jotenkin hallituksen yläpuolella. Kerrotaan oikeuskanslerin olevan sitä tai tätä mieltä nk. toimitusministeriönä toimivan hallituksen kelvollisuudesta hallita ja ketä hallitus oikein saa esittää tai nimittää virkaan ja ketä taas ei!

En tiedä, mihin lähteeseen kansleri nojautuu, jos median tiedot pitävät paikkansa, mitä viimeksi mainittua kylläkin sopii epäillä.

Suomen perustuslaissa ei nimittäin mainita sanallakaan ”toimitusministeriötä!” Eikä sitä mainita missään Suomen tasavallan laissa eikä lakikirjassa, asetuskokoelmassa tms.

Asia on prikulleen niin, että maalla on hallitus justiinsa niin kauan, kunnes eduskunta valitsee ja presidentti nimittää uuden. Hallituksella on ihan samat valtuudet ja oikeudet, onpa se sitten poliittinen tai ei.

Hallituksen on hallittava ja hoidettava hommansa siihen asti, kun uusi hallitus nimitetään. Jos vaikka syttyisi sota tai muu yllättävä katastrofi, on hallituksen toimittava eikä se silloin kyllä ala pyytelemään oikeuskanslerilta lupaa.

Koko keskustelu ”toimitusministeriön” toimivallasta on absurdi. Se johtunee jostain käsittämättömästä epäluulosta politiikkoja, etenkin kansanedustajia kohtaan, vaikka eduskunta ja sen suvereniteetti on koko demokratiamme idea ja ydin.

Luottamalla nk. asiantuntijoihin ja korkeisiin virkamiehiin ikään kuin politiikkojen yläpuolella halveksimme ja väheksymme kansanvaltaista valtiojärjestystämme, jonka idea on se, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle eikä korkeillekaan virkamiehille.

Oikeuskansleri toki neuvoo ja valvoo jälkikäteisesti hallituksen ja ministerien toiminnan laillisuutta, mutta käskeä heitä hän ei voi! Oikeuskanslerin valvonta on puhdasta laillisuusvalvontaa - päätösten järkevyyteen hän ei voi puuttua eikä hän myöskään osallistu päättäjänä päätösten tekoon.

On pidetty muka selvänä, ettei hallitus voisi esitellä presidentille uuden puolustusvoimien komentajan nimittämistä. Miksi muka ei?

Puolustusvoimien komentaja samoin kuin sen koko henkilökunta ovat täysin epäpoliittisia; heiltähän on osallistuminen puoluepolitiikkaan jopa lailla kielletty. Ja puolustusvoimien ylipäällikkönähän Sauli I Väinämö nimittää, kenet haluaa. Eikä takuuvarmasti kysy keneltäkään siihen lupaa.

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari

