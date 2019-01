Lukijoilta: OAJ:n päätös oikea ja vastuullinen

OAJ:n päätös oikea ja vastuullinen Kati Nummensalo kirjoittaa (Pohjalainen 24.1., Ilkka 25.1.) koulumaailmasta ja sukupuolen moninaisuudesta. Hän ihmettele Setan osallistumista opetusalan Educa-messuille.

Setan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta käsittelevä materiaali vastaa perusopetuslain, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien sisältöjä ja edistää lasten ja nuorten oikeutta hyvinvointiaan koskevaan tietoon.

Nummensalo väittää, ettei laki tunne sukupuolen moninaisuutta. Tämä ei pidä paikkaansa. Suomen tasa-arvolaki kieltää sukupuolivähemmistöjen syrjinnän eli syrjinnän sukupuoli-identiteetin (esimerkiksi muunsukupuoliset), sukupuolen ilmaisun (esimerkiksi transvestiitit) ja kehollisten piirteiden perusteella (esimerkiksi intersukupuoliset).

Suomi on sitoutunut ihmisoikeussopimuksiin, joiden mukaisesti sukupuolivähemmistöjen oikeudet on turvattava. YK:n nimittämä lhbti-raportoija on suositellut jäsenmaita tunnustamaan useampia kuin kaksi sukupuolta ja Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on suositellut jäsenmaille kolmannen sukupuolivaihtoehdon mahdollistamista henkilöpapereissa.

Ajatus vain kahdesta toisille vastakkaisesta sukupuolesta on maailmanhistoriassa tuore. Sukupuolia on kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa tunnistettu ja tunnustettu enemmän kuin kaksi. Seta eikä mikään muukaan toimija ole kieltänyt sanomasta tyttöjä tytöiksi ja poikia pojiksi. Lasten ohjaaminen tai pakottaminen syntymässä määritellyn sukupuolensa mukaisiin sukupuolistereotypioihin on väkivaltaa.

Sukupuolisensitiivinen kasvatus taas tukee lapsen tasapainoista sukupuoli-identiteetin kehitystä. Sukupuolisensitiivinen kasvatus tarkoittaa kaikkien lasten yksilöllistä kohtaamista, jolloin kaikki sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmaisun tavat tulevat kunnioittavasti, arvostavasti ja yhdenvertaisesti sekä nähdyksi että mahdollisiksi.

Tasa-arvoinen avioliittolaki ei poistanut kenenkään oikeutta avioliittoon eikä kenenkään avioliitto muuttunut sen myötä. Muutos vahvisti samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaisuutta ja se oli erityisen tervetullut sateenkaariperheiden lasten näkökulmasta.

Kun ajetaan äänekkäästi avioliiton palauttamista naisen ja miehen väliseksi juridiseksi sopimukseksi, välittyy sateenkaaripareille ja heidän lapsilleen viesti, ettei heidän perheensä tulisi olla samanarvoinen muiden kanssa. Yhtä syrjivää on sukupuolivähemmistöön kuuluvien, esimerkiksi muunsukupuolisten, olemassaolon kyseenalaistaminen ja heidän sukupuoli-identiteettinsä mitätöiminen.

OAJ:n päätös, ettei sateenkaari-ihmisiä haluta altistaa tällaiselle puheelle Educa-messuilla, on oikea ja vastuullinen ratkaisu.

Saana Lind

puheenjohtaja

Vaasan Seta ry

Eliisa Alatalo

tiedottaja

valtakunnallinen Seta ry