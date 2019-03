Lukijoilta: Nuoret, teitä on kuultu

Viimeviikkoisen nuorten mielenilmauksen, ilmastolakon johdosta maailmalla on herätty, kutsuttu koolle ylimääräinen ilmastokokous ja nuori ilmastoaktivisti Greta on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Näistä seikoista huolimatta tässä maakunnassa kuuluu edelleen mölinää, jonka mukaan ”turhaa tuommoinen ilmastovouhotus”, ”menisitte kävellen kouluun, siinä oikea ilmastoteko” tai ”haluavat vaan lintsata koulusta, ei niillä mitään oikeaa huolta ilmastosta ole”. On myös väitetty, että vihervassarit ovat aivopesseet nuoret, aivan kuin he eivät osaisi itse muodostaa mielipidettään.

Ei ihme, ettei asia saanut maakunnassa liikkeelle kuin piskuisen joukon rohkeita nuoria parissa kaupungissa, kun aikuisten asenne on niin vähättelevä.

Miksi nuoret lakkoilevat? He eivät voi äänestää vaaleissa, he eivät voi asettua itse ehdolle ja viimeksi nuorten aikaan saama kansalaisaloitekin hylättiin muotoseikan vuoksi. Mitä muita vaihtoehtoja siis on saada äänensä kuuluviin?

Meidän päättäjien ja päättäjäksi aikovien tärkein tehtävä on kuulla nuoria. Ei vain kuunnella, vaan kuulla. Kuten he mielenilmauksessaan julistivat, kyse on heidän tulevaisuudestaan. Kyse on heidän elämästään ja heidän lapsistaan, joille tätä maapalloa ollaan jättämässä. Emme voi ajatella pelkästään omia eturyhmiämme.

Otin itse osaa Kurikassa lukiolaisten järjestämään ilmastolakkoon ja pääsin keskustelemaan nuorten kanssa suoraan. Tuli erittäin selväksi, etteivät he lakkoilleet vain huvin tai trendin vuoksi. Heillä on aito huoli omasta ja maapallomme tulevaisuudesta.

Keskustelua herätti äänestysikäraja, moni koki turhautumista, etteivät pääse äänestämällä vaikuttamaan siihen millaista ilmastopolitiikkaa Suomessa tullaan seuraavalla vaalikaudella tekemään.

Sen vuoksi nuorten ilmastolakko ja mielenosoitukset onkin syytä ottaa tosissaan. Politiikka ei ole vain meidän aikuisten asia, se kuuluu myös nuorille, mutta tällä hetkellä heidän mahdollisuutensa osallistua poliittiseen keskusteluun on vähäiset.

Ilmastonmuutos on totta ja se on täällä. Ilmastonmuutos heikentää eniten nimenomaan tyttöjen asemaa maailmalla (kehitysmaissa) ja koskettaa erityisesti kaikkia nuoria, myös suomalaisia. Ilmastonmuutos ei tapahdu vain jossain kaukana ja vaikuta vain napajäätiköihin. Monesti kuulee väitettävän, ettei meidän täällä kaukaisessa Pohjolassa 5 miljoonan väestöllä kannata tehdä mitään, koska kiinalaiset tai intialaiset saastuttavat niin paljon.

Itsea siassa Kiina ja Intia sekä muut entiset tai nykyiset kehitysmaat panostavat vahvasti uusiutuvaan energiaan ja edistävät esimerkiksi sähköautojen käyttöä. Myös viljelyn hiilinielujen vahvistamisessa Kiinassa ollaan edellä meitä.

Yritykset ovat edelläkävijöitä ilmastonmuutosta hidastavien innovaatioiden tekijöinä. Kyse on myös siitä haluammeko olla mukana insinööriosaamisen kärkimaana tekemässä uusia ilmastoinnovaatioita, vai laitammeko vain päämme pensaaseen ja jatkamme elämäämme kuten ennen, rahoittamalla vanhentunutta teknologiaa.

Nämä vaalit ovat ilmastovaalit. Sillä on väliä kenelle äänensä antaa ja millä keinoin ilmastonmuutosta vastaan taistellaan. Äänioikeutettujen ikäjakauma on keikallaan keski-ikäisiin, suuriin ikäluokkiin. Muistakaa äänestyskopissa, keitä varten politiikkaa ja tulevaisuutta tehdään. Muistakaa nuoret ja tulevaisuus.

Taru Yli-Panula (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki