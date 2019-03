Lukijoilta: Niku vastaa eläkejärjestöille

Vastauksenne osoitti, että katsotte yhä väärään, peruutuspeiliin. Eihän siellä näy kuin samaa harmaata, vuosikymmenien ajalta jäsenmäärä ei kasva, loma- ja toimipaikkoja on lopetettu. Lausuntojen antaminen eduskunnalle ja vaaleista puhuminen on muka-toimimista, vanhan toistoa.

Tiedätte senkin, että jos joku sinisilmäinen läpi mennyt ehdokas alkaa kiivaasti ajamaan indeksiasiaamme, hän jää ryhmässä yksin ja ihmettelee, miksi hänelle ei tipu valiokuntapaikkoja. Eikä auta edes se kova fakta, että meitä eläkeläisiä kohdellaan perustuslain vastaisesti.

Eläkeliitot ovat kuin kyläkauppa, jonka omistaja miettii miksi neljä viidestä asukkaasta asioi ”kirkolla”. Kauppias miettii ja usein lopettaa. Poliittispohjaisesti käynnistyneiden eläkeliitojenkin olisi pitänyt. Ei voi mennä sen taakse, että 1,5 miljoonan joukko on ”hyvin heterogeeninen”. Sillä joukolla on yksi yhteinen nimi ja kohtalo. On moraalisesti, kansanterveydellisesti ja yhteisöllisesti väärin ja kallista, että 85 prosenttia eläkeläisistä on ”orpoja”, eivät kuulu mihinkään. Eihän meistä kukaan muu huolehdi.

Viikoittain lehdissä puhutaan nuorison harrastustiloista ynnä muista ja niitä tiloja syntyy. Niissä tiloissa pelaavat biljardia ja tuijottavat kännyköitään kaikki nuoret, ajatus- ja aatemaailmasta riippumatta. Missä senioritilat ja kenen syy. Niiden, jotka eivät katso etupeiliin.

”Nyt on poliittisten päätösten aika”, erehtyvät Anneli Taina ja Raimo Ikonen veisaamaan liian tuttua virttä. Seniori ei voi ryhtyä lakkoon kuten SAK:n järjestöt, eikä moraalimmekaan sitä salli. Meillä olisi niin yksinkertainen (liian?) keino, jonka toteuttamista ei esimerkiksi mikään aate- tai uskontopohjainen ajattelu saisi estää; yksi iso järjestö. Jäsenmaksu voisi olla niin vaatimaton, että vähätuloisinkin siihen kykenee.

Yhteiskunnan tukeakin saisimme aivan toisin verrattuna tämän päivän murusiin. Ellemme tee mitään, on varmaa, että meidän koukkupolvien rahoille ja viihdyttäjäksi tulee yhä enemmän kaupallisia toimijoita.

Kaiken lisäksi; meillä olisi malli, josta kukaan ei puhu: AGE - the European Older People’s Platform, ikäihmisten puolue, perustettiin 2001 EU:ssa. Rahoitus komission tuella, jäseninä 25 miljoonaa yli 50-vuotiasta.

Lomapaikoista puheen ollen on naurettavaa, että suurimmallakin liitolla (EL) on vain Lehmiranta Raisiossa, vaikka jäsenmassan valtaosa on Tampereen pohjoispuolella. Tämänkin rahoittamiseen on härskisti valjastettu me pitkämatkaiset. Ja piirit kituvat. Lehmirannassa oli yli 20 työntekijää, mutta suurimmalla 19 000 jäsenen EP:llä oli vuosia vain puolipäivätoiminen toiminnanjohtaja. Kun yhdistyksemme antoi jäsenmaksusta 5 euroa piirille, piirin piti lähettää siitä 4,5 euroa liitolle.

Senioreita tulee lisää ja he ikääntyvät. Tumput suorana on tyhmintä seistä. Suomen poliittinen kenttä sirpaloituu aina vaan. Tulevaisuutemme olisi aivan erilainen jos ymmärtäisimme etupeilin kuvan. Toivomus: jos puhutaan, niin puhutaan aidasta (tulevaisuudesta), eikä aidan seipäistä. Meillä on voimaa, onko viisautta?

Simo Nikula

Seinäjoki