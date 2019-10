Lukijoilta: Nepsy-lapset tippuvat omaishoidon ulkopuolelle

Lukijoilta: Amazonin sademetsät vaarassa

Ihmiset huomio! Amazon on vaarassa ja siinä sivussa me muutkin sillä, kun Amazonin sademetsä on tuottanut aikaisemmin 10 % maailman hapesta se tuottaa nyt aina vain vähemmän sitä, koska siihen on kohdistunut suurin osa Etelä-Amerikassa olleista tulipaloista. Tulipalojen määrä on räjähdysmäisesti noussut, kun Brasilian nykyinen presidentti Jair Bolsonaro on tullut tammikuussa virkaan. Tulipalot ovat lisääntyneet 2018 vuodesta 83 %. Lue lisää