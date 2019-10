Lukijoilta: Nauta on päästölähde myös nurmella kasvatettuna

Suomalaisesta naudanlihasta on viime päivinä yritetty tehdä jälleen ilmastonmuutoksen pelastavaa terveystuotetta kovalla voimalla. Lehtien palstoilla ja somessa on kirjoitettu, kuinka ideologia kuulemma jyllää lihakeskustelussa, kun ei suomalaisen lihan puhtautta ymmärretä. Etenkin keskustan poliitikot ministereitä myöten ovat isosti paheksuneet yhden yksityisen yrityksen päätöstä korvata naudanliha suomalaisella possulla ja kanalla.

Kun tätä puhtaaksi puhumista vähänkin rapsuttaa pintaa syvemmältä, niin huomaa, että valitettavasti se ideologia ja identiteettipolitiikka näyttää jylläävän juuri lihatuotantoa lähellä olevien toimesta eikä suinkaan siellä, missä mietitään ja tehdään ratkaisuja ilmaston ja terveellisen ruokavalion kannalta.

Suomalainen nurmella kasvatettu naudanliha on eittämättä puhtaampaa kuin ulkomailla tuotettu. Sen sijaan ilmastoystävälliseksi sitäkään ei voi kutsua, sillä sen hiilidioksidijälki kiloa kohti on moninkertainen verrattuna useisiin elintarvikkeisiin vaikka näissä otetaan kuljetuspäästöt mukaan. Suomalainen nauta on alakanttiin tehtyjenkin laskelmien mukaan vielä moninkertainen päästölähde esimerkiksi sian- ja kananlihaan verrattuna. Metaanipäästöt taas ovat ongelma, märehti nauta sitten meillä tai muualla. Tutkijoiden viesti naudanlihan päästöistä on myös ollut selvä: Jos ilmastonmuutos otetaan tosissaan, lihaa vähennetään.

Nykyisessä lihan puolustamisessa ohitetaan täysin samalla oikeanlainen ruokavalio. Lähes 80% suomalaisista miehistä ja 25% naisista syö jo yli suositusten mukaisesti punaista ja prosessoitua lihaa. Vain joka neljäs yli 30-vuotias suomalainen on enää normaalipainoinen johtuen muun muassa huonosta ruokavaliosta. Tiedämme myös liiallisen lihansyönnin yhteyden sydän- ja verisuonitauteihin, jotka ovat iso kustannus yhteiskunnalle.

Lihakeskustelua halutaan tahallaan ohjata nyt harhaan lihan puolustajien puolelta. Kukaan ei ole pakottamassa ketään kasvissyöjäksi, vegaanista puhumattakaan vaikka lihan- ja maidontuotantoa pyritäänkin vähentämään.

Nautoja taas tulee olemaan meillä laitumilla märehtimässä jatkossakin, mutta määrää on varaa vähentää.

Viimeksi Ilkan mielipidepalstalla käydyn lihakeskustelun yhteydessä sain vastineen Mikko Savolalta (kesk.), jossa hän luetteli lihatuotannon toimiksi lähes samat asiat kuin mitä on esitetty vihreiden maatalouspoliittisessa ohjelmassa. Hienoa, että nämä toimet kelpaisivat.

Valitettavasti näitä toimia ei voida viedä eteenpäin, jos jokainen ilmoitus lihankulutuksen vähentämisestä saa aikaan tällaisen huutomyrskyn ja syyttelyä jostain kummallisesta punavihreästä kasvismafiasta. Nykyisellä keskustelun tasolla ei pohjalaisista saada suunnannäyttäjiä ruokapolitiikassa.

Tuottajien pelko omasta elinkeinosta tässä yhteydessä on tietysti aiheellinen ja siksi asiassa pitää kuunnella myös heitä. Se, mihin meidän tulee lihatuotannossa kuitenkin pyrkiä, on saada tuottajalle elanto laadun, ei mahdollisimman suuren lihamäärän tuotannon mukaan. Pyrkiminen aluksi vaikka vain 80-luvun lihatuotannon tasolle olisi jo iso alku niin ympäristön, ihmisten terveyden kuin tuottajien jaksamisen kannalta.

Ilmastonmuutosta ei myöskään torjuta, jos ratkaisijaksi ja aiheuttajaksi löydetään jokaisessa esityksessä ja keskustelussa se kuuluisa Joku Muu.

Tuomas Ojajärvi

(sekasyöjä)

puheenjohtaja

Vaasan vaalipiirin Vihreät