Lukijoilta: Nainen seurakunnassa

Aikuinen nainen, läheinen sukulaiseni valittiin Seinäjoen Vapaaseurakunnan johtavaan tehtävään vanhimmistoon. Eräät lähimmäiset valinnasta pahoittivat mielensä ja minullekin siitä valittivat. Vastaan ystävällisesti, että puhdasoppisempia lahkoja kaikki ovat vapaita perustamaan itselleen ja kavereilleen vaikka joka päivä. Suomessa kun vallitsee ainakin toistaiseksi uskonnonvapaus.

Aiheen ympärillä näkyy olevan laajempaakin kuohuntaa, kun 28 kirkolliskokousedustajaa ja 6 pappia on kirjelmöinyt piispoille vaatimuksen naispappeuden vastustajien vapauden puolesta.

Kerronpa tuoreen tositapahtuman: Olin vaimoni kanssa äskettäin Seinäjoen seurakunnan jumalanpalveluksessa, jonka yhteydessä oli myös jatkot sopparuokailuineen.

Kiinnitin huomiota siihen, että näissä kirkonmenoissa toimijoina ei tainnut olla yhtäkään miestä, vaan kaikki papit, lukkarit, kanttorit, tarjoilijat ym. olivat naisia. Kieltämättä minulle siellä kirkossa kyllä tuli melkoisen orpo olo.

Samana viikonloppuna käväisin myös ostelemassa pulloharjaa Biltemassa, jossa nuori myyjäpoika ei tiennyt, mikä pulloharja on. No, mieleni teki leikkimielisesti kertoa, että se on harja, jolla yksi nainen, sinun äitisi muutama vuosi sitten peseskeli sinun tuttipulloasi sisältäkäsin.

Mieleeni nousee kirja ”Kristityn vaellus”, jonka kirjoitti 340 vuotta sitten vankeuteen tuomittu kristitty toisinajattelija eli Kristitty-niminen henkilö, joka vaeltaa Turmeluksen kaupungista Taivaan kaupunkiin. Kertomus paljastaa monet salakarit, joihin kristitty vaelluksellaan törmää. Kirja paljastaa motiiveja, jotka johtavat erilaisiin uskonelämän vääristymiin aiheuttaen monenlaista ahdistusta itselle ja lähimmäisille niin, että evankeliumin luonne ilosanomana hämärtyy. Kirja tuo esille taistelut, jotka kristittyä saattavat kohdata. Oikea tie ei ole aina helpoin tie.

Muistelen Paavalin sanoneen: ”… ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa”.

Jorma Metsä-Ketelä

Seinäjoki