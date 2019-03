Lukijoilta: Muuttoliike elinvoiman moottorina

Etelä-Pohjanmaan keskeinen elementti on ollut väestö. Maakunnasta on lähdetty niin Amerikkaan, Ruotsiin kuin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. Lähteminen on ollut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana niin voimakasta, että väkeä on nyt muutama tuhat vähemmän kuin asukkaita oli 1970-luvun alussa. Tällä aikavälillä Suomen väestö on kasvanut liki viidenneksen. Jos väestönkasvu olisi täälläkin ollut samalla tasolla, asuisi maakunnassa nyt 40 000 ihmistä enemmän kuin tällä hetkellä asuu. Väestöä olisi noin 230000 henkeä.

Väestön määrä on kuitenkin 190 000 henkeä. Lisäksi väestö ”ikääntyy” nopeasti. Väestörakenne muuttuu siten, että vanhemman väestön osuus väestöstä kasvaa ja nuoremman väestön osuus vähenee. Nuorten ikäluokkien pieneneminen ja siihen liittyvä syntyvyyden lasku on toki myös koko Suomea ja yleisemmin kehittyneitä maita koskeva ilmiö: viime vuonna Suomessa syntyi vähemmän lapsia kuin koskaan 1860-luvun suurten nälkävuosien jälkeen. Tuoreimman väestöennusteen mukaan syntyvyyden lasku aiheuttaa sen, että Suomen väestö alkaa pienentyä.

Vähenevän väestön pulmaan on kaksi ratkaisumallia: syntyvyyden kasvu ja muuttoliikkeen voimistuminen. Väestön uusiutuminen syntyvyyden kasvulla on kuitenkin hidasta, sillä lasten tulo työmarkkinoille kestää parikymmentä vuotta. Lisäksi lasten hankkiminen on kunkin omakohtainen asia. Muuttoliike ilmiönä on kuitenkin sellainen, johon alueet voivat monin tavoin vaikuttaa.

Muuttoliikkeellä on kaksi lähdettä: maan sisäinen muutto ja maahanmuutto. Kummassakin tapauksessa muuttajista joudutaan kilpailemaan muiden alueiden kanssa.

Maan sisäisessä muuttoliikkeessä muuton suunta on nykyisellään kohden suurten kaupunkien kasvukeskuksia, esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Myös näitä pienemmät kaupungit, kuten Seinäjoki alueensa kehitysveturina, voivat olla vetovoimaisia. Suotuisassa kehityksessä aluekeskuksen kasvun kautta myös ympäröivät kunnat hyötyvät ns. levinnäisvaikutusten kautta. Tämä näkyy esimerkiksi työssäkäyntialueen laajentumisena, kun uudet tulokkaat valitsevat heille sopivaa asuinkuntaansa.

Yritysmyönteisellä Etelä-Pohjanmaalla on aina oltu avoimia innovaatioille ja pyritty itse rakentamaan maakunnan omaa tulevaisuutta. Tästä esimerkkinä toimivat vaikkapa Seinäjoen kaupunkiseudulla toimivat monet yritykset, jotka ovat työllistäneet myös seudulle saapuvia maahanmuuttajia. Myös laadukas koulutustarjonta ja hyvät palvelut voidaan nähdä Seinäjoen kaupunkiseudun vetovoimatekijöinä.

Seinäjoen kaupunkialueella on vahvuuksia ja niitä voidaan tunnistaa ja hyödyntää suuremassa alueen muuttoliikkeitä koskevassa kuvassa.

Tähän liittyen Siirtolaisuusinstituutti toteuttaa alueella kolmivuotisen, kaupunkiseudun rahoittaman hankkeen. Siinä alueen tulo- ja lähtömuuttajat tarpeineen ja toiveineen tutkitaan. Alueen vetovoiman selvittämiseksi myös ammattiin opiskelevat tutkitaan.

Tulosten perusteella laaditaan välineitä muuttovirtojen hallintaan. Miten alue tehdään veto- ja pitovoimaiseksi, jotta tänne muutettaisiin ja tänne juurruttaisiin. Miten kaupunkiseudun palvelut, resurssit ja mahdollisuudet muotoillaan niin, että ne tukevat maksimaalista muuttoliikkeeseen perustuvaa väestönkasvua.

Muuttoliikkeeseen tulee pitkäjänteisesti vaikuttaa niin, että haluttu väestöllinen kehityssuunta saavutetaan.

Markku Mattila

Elli Heikkilä

Siirtolaisuusinstituutti

