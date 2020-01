Lukijoilta: Muutamia kohteita, jotka tulee välttämättä saattaa kuntoon 2020

Aloitan vuoden toivelistani kaupungin muillekin päättäjille, kuin myös ”Ittelleni”!

Asemanseudun ja torin kohennuksia edistettäviä toimia: Torille tulee vihdoinkin toteuttaa kunnollinen viihtyisä oleskeluun tarkoitettu rakennus. Mallia voi käydä katsomassa Oulun kaupungin toteuttamasta rakennuksesta.

Yleensähän Seinäjoen vetovoima on paljolti perustunut hyviin juna- ja liikenneyhteyksiin. Siis asemanseutu on ollut aina yksi Seinäjoen vahvuuksista. Kysyn, miksi se ei olisi jatkossakin? Sehän on kiinni päättäjien halusta ja tehdyistä päätöksistä valtuustossa.

Törnävän suunnalla on aina ollut historian saatossa Seinäjoen ylitykseen Björkenheimin silta, joka on nyt rapautunut. Liikenne sen kautta on turvallisuussyistä kielletty. Tuo epäkohta tulee saada kuntoon uuden ehomman sillan rakentamisella tai nykyisen kunnostamisella liikennekelpoiseksi.

Täytyy muistaa sillan kautta kulkevien Epshp:n työntekijöiden työmatkaliikenteen tarve käyttää joustavasti lyhintä mahdollista reittiä töihin, kuten ennenkin.

Asutusta on tulossa ja on tullut Huhtalan kaupunginosan puolelle paljonkin ja lisää on suunnitelmissa. Joskus jo lyhin mahdollinen reittikin voi olla pelastava tekijä, kun ambulanssi voi myös käyttää joen ylitykseen Björkenheimin siltaa.

Kokemuksesta ja päätösentekijänä tiedän, että nämä voidaan toteuttaa hyvällä yhteisellä tahdolla.

Uskon, että tahtoa on myös muihinkin asioihin. Sairaalan antamat ja sieltä saatu apu on jokaiselle jossain vaiheessa elintärkeää. Niin on ollut itsellenikin. Kiitos siitä! Siis vielä loppuun painotan

Yhteistyön- ja kustannusten tärkeyttä kuntayhtymän ja keskuskaupungin välillä entistäkin yhteistyökykyisimmin.

Raimo Ristilä (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Seinäjoki