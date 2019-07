Lukijoilta: Muut lehdet

Lukijoilta: Miksi vähäisemmästä rikkomuksesta saa suuremman sakon?

Lähestyin äskettäin SDP:n, RKP:n, vihreiden, vasemmiston ja kokoomuksen 123:a kansanedustajaa tiedustelemalla heiltä, onko tasa-arvo Suomessa toteutunut, kuten voimassa oleva Suomen perustuslakissa sanotaan. Perustuslaissa on turvattu yksilön perusoikeudet. ”Lain on oltava kaikille sama, sana on vapaa, voi uskoa tai olla uskomatta, voi kokoontua ilman lupaa, voi valita asuinpaikkansa ja liikkua vapaasti.” Lue lisää