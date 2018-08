Lukijoilta: Muut lehdet

Lentämisen verottaminen olisi selkeä ilmastoteko

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen kehottaa valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) verottamaan lentämistä, kun hallituspuolueet pohtivat, miten mahdollinen veronkevennysvara jaetaan.

”Lentämisestä suuri osa on lomalentoja. Niiden verottaminen voi olla poliittisesti kipeä, mutta samalla äänestäjäkunnan hyväksymä asia. Lentämisen hinta on halventunut ja samalla sen suosio on kasvanut. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta molempiin trendeihin olisi saatava muutos. Ilmasto ei odota.

Lentämisen verottaminen olisi selkeä teko, jonka monet paljon lentävät myös hyväksyvät. Se on myös vapaaehtoisia kompensaatioita helpompi ja tasapuolisempi asia vähentää hiilidioksidipäästöjä.” (MT 24.8.2018)