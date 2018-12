Lukijoilta: Murheellisten laulujen maa

Eppu Normaali julkaisi kappaleen perheväkivallasta vuonna 1982. Kappale on valitettavasti ajankohtainen edelleen vuonna 2018. Suomi on Euroopan vaarallisimpia maita perhe- ja lähisuhdeväkivallan suhteen. Väkivallan muodot ovat lisääntyneet vuosien varrella fyysisestä väkivallasta moniin henkisen väkivallan tapoihin, jossa heikomman alistamiseen keksitään mitä mielikuvituksellisimpia keinoja.

Ilkan uutisessa 30.11.2018 uutisoitiin järjestöjen vaativan sovittelua pois perheväkivallasta. Sovittelu katsotaan olevan uhrin näkökulmasta vaarallista ja sovittelulla ei saada lopetettua väkivaltaista käyttäytymistä.

Samaa voitaisiin sanoa myös muista keinoista auttaa perheväkivallan uhria, että niillä ei ole vaikutusta väkivallan tekijään. Sovittelun vahvuutena on kuitenkin, että siinä kuullaan väkivallan kehän molempia osapuolia ennen varsinaista sovittelutilaisuutta. Uhrin asemaan ja turvallisuuteen kiinnitetään keskusteluissa erityistä huomiota, mutta myös väkivallan tekijä saa ohjausta saada apua väkivaltaiseen käyttäytymiseensä.

Sovittelun nostaminen esteeksi lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen on yksipuolinen ja yhtä auttamistahoa alas painava näkökulma, jossa sovittelu halutaan sulkea pois auttamisverkostosta.

Sovitteluun ohjautuvat ne lähisuhdeväkivaltatapaukset, jossa asianosaiset näkevät itselleen sovittelusta olevan hyötyä. Sovittelu avaa monelle siihen osallistuvalle uusia ovia eri auttamistahoihin. Sovitteluun ohjautuvat perheväkivalta tapaukset käyvät läpi moniportaisen harkinnan. Poliisi esitutkinnassa arvioi tapausten soveltuvuutta sovitteluun, sovittelutoimisto lain mukaisesti harkitsee uhria ja tekijää kuultuaan asian ottamista sovitteluun. Syyttäjän lopullinen syyteharkinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, ei pelkästään sovittelun tulokseen.

Eppu Normaalin kappaleen julkaisusta on kulunut kolmekymmentäkuusi vuotta. Noina vuosikymmeninä on kehitetty perheväkivallan ehkäisy- ja auttamiskeinoja sosiaali-, terveys- ja oikeussektoreilla yhä parempaan suuntaan. Euroopan Unionin kannanotoissa uhrien asemaan on kiinnitetty yhä parempaa huomiota. Tämä on oikea suunta ja on viimeistään aika koota voimavarat yhteen syyttelyn sijasta, jotta perheväkivalta saadaan vähenemään Suomessa.

Etelä-Pohjanmaalla on tänä vuonna perheväkivallan uhrien auttamiseen saatu voimavaroja lisää. Huhtikuussa avattiin Seinäjoelle turvakoti, joka palvelee kaikkia maakunnan asukkaita, jotka tarvitsevat akuuttia turvaa itselleen perheväkivallasta.

Sovittelutoimisto on yhtenä muiden toimijoiden kanssa rakentanut moniammatillista MARAK-toimintamallia Seinäjoelle, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa. Sosiaalipäivystys, Rikosuhripäivystys, Mobilen monet ryhmät auttavat väkivallan kokijoita ja tekijöitä monen muun julkisen- ja yksityisen auttamistahon kanssa.

Sovittelu on omalta osaltaan antanut avun monelle ihmiselle, jotka kamppailevat perheväkivallan armottomassa kehässä.

Jarmo Lusa

Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimiston johtaja

Seinäjoen kaupunki