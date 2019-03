Lukijoilta: Mitä työlle kuuluu?

Lukijoilta: Kotihoitajat muistuttakoon kotiäänestyksestä

Pian on eduskuntavaalit. Ennätysmäärä äänioikeutettuja on kotihoidon piirissä. Heillä on vaikeuksia päästä ennakkoäänestyspaikoille. Kotihoitajat tapaavat heidät kasvokkain. Minusta kotihoitajan tulee muistuttaa hoidossa olevia vaaleista. Lue lisää