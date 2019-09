Lukijoilta: Mitä tehdään Alavuden kaupungintalolle?

Lukijoilta: Suomessa on tilaa ja tilausta energiantuotannolle

Uutisissa on nostettu esille Suomen ja Ruotsin välille revenneestä tuntuvasta sähkön hintaerosta. Sen lisäksi keskustelua on käyty maamme energiaomavaraisuudesta ja eri energiamuodoista. Suomalaisen sähkön hinta on kallista myös Pohjoismaihin verrattuna. Suomen aluehinta oli 23.8. noin 54 euroa, kun Pohjois-Ruotsin aluehinta 38 euroa ja Pohjoismaiden keskiarvoa kuvaava systeemihinta oli vielä alempi eli 34 euroa megawattitunnilta. Lue lisää