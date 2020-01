Lukijoilta: Mitä sisältää ”tehdään keskustalaista politiikkaa”?

Tässä olen lueskellut keskustapäättäjien kuin yhteisestä kopiokoneesta otettuja kannanottoja keskustan tilasta, puoluekannatuksen vetävän kautta aikojen huonoimpiin tuloksiin, onhan puolue ollut monta kertaa maamme suurin noin 25 prosentin kannatuksillaan, nyt menevät 10:een ja jopa alle.

Puoluejohtaja Kulmuni päästikin suustaan lausunnon, jota joutunut jälkikäteen selittelemään: ”Voi olla myös, ettei keskusta nouse tästä”.

Sitten hän puhuu monien tavoin: ”Tehdään keskustalaista politiikkaa”, selityksineen.

Tuota seuranneena, on kuin taiteilija tekisi taulun raameja, jossa koristeltuna tuo lause kiertää ympäriinsä. Mutta ei ole mielessäkään maalata itse taulua.

Tai kirjailija, jolla vain etu- ja takakansi ilman sivujen sisältöä.

No, tuska lopulta on valittu tie, jota kuitenkaan eivät uskalla ääneen sanoa, punavihreiden askelien sovittamista omiinsa tanssilavalla.

Osa päästää suustaan, että keskustan on mentävä kasvukeskuksiin, koska ”siellä rakennetaan kouluja ja siellä silloin on oltava”. Täällä maalla he silti ovat lakkauttamassa niitä. Näin unohdetaan sukujuuret, mistä on lähdetty ja kumarretaan etelän kaupunkeihin pyllistäen maalle.

Sielläkö aikovat tehdä sitä keskustalaista politiikkaa?

Perälauta puolueella on vuotanut kokoomukseen ja perussuomalaisiin, ja juuri tuon punavihreiden kanssa tanssitun letkajenkan vuoksi.

Punavihreistäkö aikovat kerätä samat äänimäärät, mitä ovat menettäneet toisaalle? Tuskin onnistuvat, ja sieltä ei ainakaan samoja menetettyjä saa takaisin, sillä siellä he eivät ole.

Mikko ”känkkäränkkä” Kärnä, Lapissa majaa pitävä keskustan kansanedustaja, kirjoituksissaan puhuu jo vihreää kieltä, ettei maata pidä kokonaan pitää asuttuna.

Huolestuttavaa puhetta, jos vielä joskus keskusta on suurten joukossa.

Tapani Pollari

Kaustisen perussuomalaiset