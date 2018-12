Lukijoilta: Mitä liikkuu komitean päässä?

Lukijoilta: Ilkka-lehti voimakkaasti puolustamaan koko maakuntaa

Ilkka- lehdessä 16.12.2019 päätoimittaja Satu Takala kolumnissaan nosti esiin vaikeuden koulutetun väen saamiseksi maakuntaan. Asia ei tule uutena tai yllättäen. On tiedossa, että maakunnan väkimäärä on vähentynyt. Muuttaminen tapahtuu työn tai opiskelun vuoksi. Paluumuuttajia olisi, jos on työtä. Lue lisää