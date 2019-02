Lukijoilta: Mitä ihmettä – liikkuva tutka!

Lapsuuden uskoni liikennepoliisin luotettavuuteen sai kovan kolauksen, kun liikkuva tutka rekisteröi ajamistani ja poliisit kirjoittivat päiväsakkorangaistuksen.

Liikkuva tutka, joka oli lähestyvässä poliisiautossa, mittasi rikkeeni noin puolen kilometrin etäisyydeltä. Poliisit väittivät, että ajoin 60 km:n alueella 72 km/t ja rikoin ohituskieltoa ohittaessani traktorin. Oma vankkumaton käsitykseni on, että tuo nopeuteni ja ohitukseni tapahtui jo aiemmin, kun olin vielä 80 km:n alueella, jossa ei ollut ohituskieltoa. Minähän olin paikalla, mutta poliisit eivät.

Pengottuani poliisiautoon sijoitettujen liikkuvien tutkien luotettavuutta netistä tulin entistä epäilevämmäksi. Löytyi muuan tapaus, jossa hovioikeus kumosi langetetun sakkotuomion. Kehäkolmosella 80 km:n alueella oli mitattu 107 km:n nopeus. Tarkkojen tutkimusten jälkeen todettiin, että tutka oli kirjannut 27 km liikaa nopeutta. Ohitettu hitaampi ajoneuvo oli aiheuttanut niin sanotun kaksoisheijastuksen, joka sotki mittauksen. Liikkuva tutka pystyy mittaamaan jopa 3 km:n etäisyydeltä. Suurin heikkous liikkuvassa tutkassa on se, että ratsiaa ei ilmoiteta etukäteen tienvarsi-ilmoituksin, kuten on peltipoliiseissa. Osa rikosoikeuden professoreista pitää liikkuvan tutkan laillisuutta hyvin kyseenalaisena.

Luulenpa, että tämä liikkuvan tutkan käyttö on suurelle osalle kansalaisista uutta. Minä en ainakaan ollut siitä koskaan mitään kuullut. Systeemi on salakavala ja se tekee meistä autoilijoista lainsuojattomia. On saalistuksen makua. Millä tahansa tienpätkällä voi vastaan tulla tutka, vaikka emme vielä näe sitä kuljettavaa autoa.

On oltava ylivarovainen. Minä esimerkiksi ajan tästä lähtien vähintään 5 km alle nopeusrajoitusten. Perässä ajavat varmaan kiristelevät hampaitaan, kun köröttelen jonon kärjessä hissukseen pitkällä ohituskieltoalueella.

Olisi myös tarpeellista tietää, kuinka paljon auton todellinen nopeus poikkeaa mittarilukemasta. Voitaisiin välttyä turhilta yli- ja alinopeuksilta. Miltei kaikki nopeusnäyttöpaikat on kuitenkin teiden varsilta poistettu.

Liikkuvan tutkan ongelma herättää monia kysymyksiä. Vaikuttaako sakkojen määrääminen liikennepoliisien palkkaukseen? Koska ja millä perusteilla tällainen laki on annettu? Millaisia kokemuksia tästä ”pykälästä” on saatu? Sakotetaanko silloinkin, kun koko pitkä autojono ajaa reilua ylinopeutta? Enpä usko. Toinen suuri ongelma onkin se, että se kohtelee hiljaisella tiellä ja ruuhkaisella tiellä ajavia eri tavalla.

Mielestäni olisi todella tärkeätä kansalaisten tietämyksen kannalta, että joku liikenteen asiantuntija selvittäisi tämän liikkuvatutka-kysymyksen perinpohjaisesti.

Lainkuuliainen kansalainen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä