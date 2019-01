Lukijoilta: Minkälaista yritystoimintaa Mikael Pentikäinen kannattaa?

Onko tosiaankin niin, että yrittäjien (meidän) toimitusjohtaja saa palkan siitä, että vastustaa yritystoimintaa?

Vihastuin perin pohjin, kun luin kirjoituksen 11.1. Ilkasta, kuinka kunta ja valtiosektori on eliminoitava yritystoiminnasta ja sallittava ulkolaista kilpailua. Mikael Pentikäinen olisi tyytyväinen varmaan jos ulkomainen ketju tarjoaisi lapsityövoimalla tuotettua roskaruokaa (raffinoituja pakasteita). En tiedä minkä sortin yrittäjä Pentikäinen lienee, puheista päätellen työllistäminen ei ehkä näytellyt kovin suurta osaa.

Jos me tosiaan haluaisimme Suomeen pieniä yksityisiä yrityksiä, ei meidän ensisijainen tehtävämme ole lain kautta raivata tilaa, kieltämällä toisia yrittämästä. Me täällä Pohjanmaaalla olemme sen sortin yrittäjiä, että ei kilpailija ole meille pahin vihollinen. Kyllä minun verorahoillani (tiedän sanoa) on tehty paljon pahempaa, kuin tarjottu kunnallisesta ravintolasta paikallista ruokaa.

Suomen yrittäjät kannattaa vapaata kilpailutaloutta, sanoo Pentikäinen. Mitä kaksinaismoraalia. Samaan hengenvetoon on muuttamassa lakia. Ei osakeyhtiö säännöissä tietääkseni ole rajausta tältä osin, eikä tule ollakaan.

Pentikäiselle voisin sanoa vinkiksi, että me yrittäjät toivoisimme, että alat purkaa byrokratiaa. Esimerkiksi sertifikaatit ovat yrittäjälle kirosana ja alv. on tappovero. Palkkakulut, tellit ja lellit, josta tavallaan myös maksetaan alv.

Jos lakia ruvetaan muuttamaan, niin ensimmäisenä palkkakulut alv-vähennyskelpoiseksi. Ei yrittäjien päällikkö osaa sanoa viisaita ennen kuin on mennyt mankelista läpi ja omistanut yrityksen, jonka liikevaihdosta 50 prosenttia on palkkakuluja.

Suomen tämän hetken ongelma ovat suuripalkkaiset herrat ja narrit. Ei kuntasektorin tai valtion yritykset. Toivon yrittäjien johdolta toimenpiteitä todellisten epäkohtien poistamiseen, mutta ennen kaikkea, herätkää suomalaiset yrittäjät keskustelemaan oikeista ongelmista.

Olavi Hautala

yrittäjä vuodesta 1968 alkaen

Kauhajoki