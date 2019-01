Lukijoilta: Minäkin lämmitän ilmaa

Yksi ”asiantuntija” kyllä lehdessä kielsi ymmärtämättömien osallistumisen ilmastonmuutoskeskusteluun, jopa kielsi lehden niitä julkaisemasta. Tarkoitan Raimo Jorosen kirjoitusta tässä lehdessä. Siitä huolimatta sanon jotain.

Tästä Jorosen pitkästä, lähinnä tutkijan kynsistä lähteneestä tekstistä oivalsin sen, mitä hän halusi sanoa. Eli, että kaikki ilmastonvaihtelut eivät suinkaan ole ihmisten aiheuttamia. Vuosittaiset, vuosikymmenien, vuosisatojen vaihtelut.

Ilman oppiarvoa tiedän sanoa, että Suomessa on ollut jääkausi ja että Suomessa on ollut niin lämmintä, että etelässä viihtyviä lehtipuun jäämiä on löydetty jopa lähes Oulun korkeudelta. Tämän Raimo Joronen pitkässä kirjoituksessa meille lukijoille, suomennettuna kertoi.

Sitten huimiin, lue typeriin, esityksiin ilman lämpenemisen estämiseksi.

Näitä ”totuuksia” esittää lähinnä kaksi tahoa. Tutkijat, jotka ovat niin syvällä kammioissaan ja siksi he eivät näe todellisuutta. Toinen ryhmä on ”viihdytyskiertueella” olevat poliitikot. Heistä ei tietysti suurin osa itsekään usko sanomaansa, mutta on toki joukossa niitäkin, jotka uskovat.

Ensiksi maailmanlaajuisesti. Maailmassa on noin 460 ydinvoimalaa. Kun jokin maa päättää luopua ydinvoimasta, kuten Japani, niin se korvataan öljyllä, hiilellä ja maakaasulla. Tai lähellä oleva Saksa, se luopuu ydinvoimasta ja ruskohiilellä tuotetaan 40 prosenttia sähköstä, joka on päästöiltään samaa kun turve.

Tämä lopullinen hölmöys on siinä, että jos ydinvoimalaonnettomuus tulisi, niin ei saaste tunne mitään rajoja. Otan esimerkiksi Tsernobylin räjähdyksen 1986. Vuonna 1990 sairastuin leukemiaan monen muun lailla ja ainakin kaikki lääkärit olivat sitä mieltä, että se oli tämän rähähdyksen syy.

Energiapolitiikka sopisi parhaiten koko Euroopan yhteiseksi.

Pienen Suomen on turha kuristaa itseään hengiltä, kun samaan aikaan naapuri Puola tuottaa sähköstä 60 prosenttia ruskohiilellä ja lähes naapuri Saksa 40 prosenttia.

Sitten kotoisia älynväläyksiä.

Pääministeri Sipilä ehdotti, että ruvetaan metsittämään peltoja päästöjen vähentämiseksi. Haloo pääministeri, nyt on kysymys ilmastonmuutoksesta eikä maatalouden tukipotiikasta.

Koko Euroopan maatalouden tukipolitiikka on kyllä täydellisen remontin tarpeessa. Sen hölmöys tuottaa nauriin viljelyä ja sitä että kaikki vanhat kivirauniotkin raivataan pelloksi. Tukipolitiikka pitää saada tukemaan ruoantuotantoa eikä hölmöilyä.

Sitten lehmät pitää hävittää, kun ne tuottavat metaanikaasua. Maito korvataan kauramaidolla. Ja tämänkin typeryyden on lausunut ihan itseään viisaana pitävä ihminen. Muuten aina aika ajoin yritetään maito teilata ravintona ja kerta kerran jälkeen se epäonnistuu.

Sitten lopetetaan turpeen polttaminen. On toki ihan hyvä, jos ja kun turpeelle keksitään uusia käyttömahdollisuuksia, mutta viittaan Puolaan ja Saksaan. Me saamme rauhallisin mielin polttaa turvetta vielä vuosikymmeniä eteenpäin ilman, että olisimme ilmastonmuutoksen jarruna.

Sitten autoilu.

Tosissaan sanotaan, että matemaattiset taidot ovat Suomessa heikentyneet ja siihen on pakko uskoa, kun lukee, mitä autoilusta sanotaan.

Autojen käyttöikä on Suomessa noin 12,5 vuotta. Näin ollen teillä liikkuvien autojen keskihinta on 5 000–7 000 euroa.

Nyt sitten korvataan lyhyellä aikataululla tämä kanta 30 000 euroa maksavilla sähköautoilla. Hintaa tuettaisiin valtion tuella, joka on tietysti poissa autoilusta maksettavista veroista. Lisäksi asuntokiinteistöihin uusittaisiin miljardeilla sähköjohdot, jotta saataisiin ladattua akut.

En ole kehitystä vastaan. Edetään kehityksen mukaan, ehkä joskus pitkällä tulevaisuudessa on tämäkin aika. Aika, jota minä en toki näe.

Mitä me ihmiset voimme heti tehdä?

Lopetetaan turha kulutus. Meillä jokaisella on joulu ja uusivuosi lähellä takana. Miljoonilla räiskytetään ilmaan raketteja, miljoonilla pihoille turhia valoja, miljoonilla turhaa krääsää, jota kukaan ei tarvitse.

Turha ilmasilta Brysseliin, turhia matkoja kaukoitään. Yhden lennon päästöillä perhe autoilee Suomessa 10 vuotta.

Autojono Lappiin hiihtämään viisi kilometriä ja sitten ryyppäämään.

Paljon on tehtävissä ihan järkeviä tekoja ilman, että tarvitsee hölmöillä.

Lopuksi. Jos vielä rakentaisin talon itselleni, niin siihen tulisi maalämpö ja aurinkopaneelit katolle.

Tällä tavalla siitä ei tarvitsisi energiaa säästäen tehdä ”pulloa”, ei saastuta ilmaa eikä häiritse naapuria.

Seppo Ylilammi

Kortesjärvi