Lukijoilta: Millä hinnalla kristilliset pelastavat hallituksen soten?

Keskustan kansanedustaja Pekka Puska paljasti julkisuudessa ikään kuin jo varmana tietona, että oppositiopuolue kristillisdemokraateilta tulee sotelle tarvittava tuki. Tämän perusteella Puska uskoo sote-uudistuksen menevän eduskunnassa läpi.

Puskan paljastus antaa ymmärtää, että asiasta olisi jo kristillisten kanssa sovittu. Ilmankos pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on julkisuudessa toitottanut levollisuuttaan soten läpimenosta siitäkin huolimatta, että hallituksen omat rivit rakoilevat soten suhteen pahoin.

Hallituksen riveistä on lähinnä kokoomuslaisia kansanedustajia siirtynyt soten ja siihen liittyvän maakuntauudistuksen vastustajiksi. Eduskunnassa on nykytiedon mukaan soten vastustajia lähes yhtä paljon kuin on puoltajiakin.

Tämä erityisesti huolestuttaa keskustan johtoa, jolle poliittisesti maakuntauudistus on itse sotea tärkeämpi. Terveyshuoltomme uudistamisessa ei välttämättä maakuntahanketta edes tarvita. Kokoomuksen valinnanvapaudestakin hyötyvät pääasiassa alan yritykset, ei terveyspalvelun käyttäjät.

Mitä valinnanvapautta esimerkiksi se on, kun asiakas ei voi terveyskeskusta vaihtaa kuin vasta puolen vuoden päästä?

Sekin aikanaan selviää, millä hinnalla kristillisten johtaja Sari Essayah on viemässä puolueensa hallituksen koko sote-hankkeen tueksi. Markkinavoimien käsiin ajautuva terveyshuoltoamme johtaa sekä kustannusten että asiakasmaksujen nousukierteeseen. Tätäkö kristilliset haluavat?

Tästä yksi varottava esimerkki on Jyväskylästä, jossa yksityinen Pihlajalinna ilmoitti vetäytyvänsä valinnanvapauskokeilusta siksi, ettei se pysty hoitamaan asiakkaitaan alle 100 euron korvauksella. Toimiakseen yksityisen yrityksen on saatava voittoa, josta osansa ottavat myös osakkeenomistajat.

Pentti Välimaa

Pori