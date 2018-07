Lukijoilta: Miljoonat eurot vaarassa

Thaimaalaisten marjanpoimintaturistien määrä on vähentynyt merkittävästi Suomessa. Thaimaan viranomaiset eivät enää halua myöntää lähtölupia samaan malliin, koska, mitä ilmeisimmin ovat huomanneet kansalaistensa tulevan takaisin pettyneinä ja varattomina.

On ylipäänsä käsittämätöntä, että tällainen hyväksikäyttötoiminta on sallittua Suomessa. Hyväksikäyttöä tapahtuu tässä luonnonmarjojen keräysbisneksessä monin eri tavoin. Ensinnäkin turistipoimijat tekevät mielettömän pitkiä päiviä raataessaan metsästä marjoja suomalaisille ”marjayrittäjille”.

Marjayrittäjät eivät missään tapauksessa halua turistipoimijoille työlupakäytäntöä, koska se takaisi turisteille perustulon ja marjayrittäjien voitot pienenisivät.

”Keräämättömät” marjat eivät mene hukkaan, vaan ne menevät kiertoon ja eläinten ja muiden eliöiden ravinnoksi. Lähes joka paikassa vaaditaan hygieniapassia, mutta ei metsässä ja soilla, pyöreitä päiviä tekeviltä turistipoimijoilta. Miettikää tarkemmin. Lisäksi ollaan olevinaan niin huolestuneita ilmastosta, mutta samalla ylläpidetään hiilijalanjälkistä ilmasiltaa Thaimaahan.

Toiseksi, jokamiehen oikeus luotiin aikoinaan maattomien kansalaisten oikeudeksi saada metsistä marjansa ja sienensä. Lähes kaikkialla muualla maailmassa tämä ei ole mahdollista.

Edellä kuvatun kaltaisen bisneksen tekeminen yksityisten mailla on käsittämätöntä maanomistajien hyväksikäyttöä. Jokamiehen oikeus Suomen kansalaisille on sinänsä ok.

Viime vuosina on jouduttu kestämättömään tilanteeseen, niinpä UM ja TEM parhaillaan pohtii työlupien myöntämistä luonnonmarjojen keruuseen.

Marjayrittäjät valittavat, ettei löydy suomalaisia kerääjiä. Marjateollisuus ja -yrittäjien mielestä marjoja pitää saada edullisesti. Maksakaa marjoista asianmukaisesti, niin kyllä marjoja kerätään. Samalla työllistettäisiin hetkellisesti köyhiä syrjäseutujen kansalaisia.

Suomalaisilla on rahaa säästössä makaamassa 80 miljardia. Nehän pitää saada sijoitusneuvojien käyttöön. On pakotettava säästäjät hyväksymään se, että he eivät saa omistaa niitä yksin, vaan sijoitusneuvojille on saatava lainsäädännöllinen oikeus kansalaisten rahojen ja osakkeiden aktivointiin.

Suomalaisten kesämökit ovat pääosin käyttämättöminä. Se on väärin. Matkailuyrittäjille on saatava lainsäädännöllinen oikeus käyttää mökkejä bisneksensä pyörittämiseen. Muuten menetetään miljoonia.

Miksi meillä on ylimääräistä käyttämätöntä vettä – sehän tulee käyttää viimeistä pisaraa myöten ja myytävä vaikka ulkomaisille yrityksille. Muuten menetetään miljoonia.

Kaivosalalla toteutetaankin jo mallikkaasti ”kaikki kaivetaan” -ideaa, pääosin ulkomaisten yrityksien toimesta. Suomi ei peri näiltä ulkomaisilta ryöstöfirmoilta edes kaivosveroja, joka on poikkeuksellista. Pääasia, että kaivetaan ja löytäjä saa pitää ja kunhan muutama suomalainen palkataan. Tuulivoima-ala on myös toteuttanut tätä ylimääräisen ilmatilan käyttöä mainiosti.

Onkin ollut pöyristyttävää, että Suomen ilmatilaa ei ole hyödynnetty laajemmin, ilmatila pitää täyttää näillä tulevilla kaatumatautisilla, kiinalaisrunkoisilla jättitolloilla. On haaskausta pitää malmit maaperässä ja ilmatilaa käyttämättömänä, kaikki pitää kerätä ja ilmatila täyttää – muuten menetetään miljoonia.

Meren antimet meinasivat unohtua. Siellähän uiskentelee edelleen muutama elollinen rantakala. Vietnamilaiset kalastajat voisivat olla ratkaisu ylimääräisten särkien ongelmaan. Kaikki kalat pitäisi kalastaa, muutenhan mätänevät miljoonat mereen.

Tuomo Kangas

Kaskinen