Lukijoilta: Miksi pääsiäiskokkoja poltetaan?

Tavanomainen selitys, että pääsiäiskokkoja poltetaan noitien ja pahojen henkien karkottamiseksi, ei oikein vakuuta. Se lienee vähintään muunneltua totuutta ja myöhäistä keksintöä.

Pääsiäiskokon ja juhannuskokon samankaltaisuuden jokainen huomaa helposti. Kannattaa muistaa, ettei entisaikaan kummallakaan juhlalla ollut mitään tarkkoja ajankohtia. Kukin perhe, suku tai kylä katsoi itselleen sopivan ajan.

Juhannuskokko on ikivanha suomalainen uhrijuhla valon, keskikesän ja uuden sadon kunniaksi. Tarkoituksena oli/on saattaa viesti ja toive tulen ja kokon eli kotkan avulla Ukko Ylijumalalle (Ukkosenjumalalle) uuden sadon onnistumisesta, riistaonnesta ja terveydestä kaikelle kansalle ja luonnolle.

Pääsiäiskokon polttaminen, kuten myös Ukon vakat, liittyvät samaan muinaiseen perinteeseen ja alkuperäiseen suomalaiseen uskoon, joka oli olemassa kauan ennen kristinuskon saapumista.

Kevättulilla ja kokoilla on juhlittu talven loppumista, maan lämmön esiintuloa ja uuden kasvukauden alkua. Kalevalan tarina Lemminkäisestä ja saaren neidoista on vertauskuvallinen tarina juuri tästä; kevään saapumisesta ja kesän kulumisesta.

Lemminkäinen eli Lempo lienee alun perin ollut muinaissuomalaisille lämmön, tulen ja rakkauden henki ja jumalolento, jonka heräämistä kevättulilla juhlistettiin.

Käännyttäessään suomalaisia kristinuskoon kirkko ja papit antoivat alkuperäisille uskomuksille ja juhlille uuden sisällön ja selityksen.

Kevään tulet yhdistettiin pääsiäiseen, Ukon vakoista tuli juhannus (Johannes) ja kekristä joulu. Samalla entiset, valoisat ja suojelevat henkiolennot ja jumalat saivat negatiivisen merkityksen. Niin kävi Lemmolle kuten myös esimerkiksi Hiidelle, josta tuli synkkä korven olento.

Mutta selitykset suomalaisten juhlien kristillisyydestä ovat hyvin väkinäisiä. Miksi pahat henget ja noidat muka pelkäisivät tulia ja kokkoja? Keskiajallahan ”noidat” nimenomaan kerääntyivät Kyöpelinvuorelle ja Blåkullaan tulien ääreen tanssimaan, rietastelemaan ja keittelemään keitoksiaan. Ja helvetin lieskoissahan ne pahat henget viihtyvät.

Vielä väkinäisempää on liittää Ukon vakat Johannes Kastajaan, kuten on tapahtunut juhannuksen suhteen. Totuus on, että pääsiäis- ja juhannuskokko eivät alkuperältään liity lainkaan kristinuskoon.

Sama koskee myös kekriä (kekra = pyörä,vuodenkierto) ja keskitalven juhlaa, joista nykyinen joulunaika on kehittynyt.

Eikö ole jo aika palauttaa pääsiäiskokoille myös niiden alkuperäinen merkitys kevään ja kesän saapumisen ja uuden kasvun valoisana juhlana? Se sama merkitys, mikä juhannuksella on.

Ilmastonmuutoksen ja ekologisten ongelmien keskellä muinaisten suomalaisten pyrkimys sopusointuun luonnon kanssa on entistä ajankohtaisempaa ja tärkeämpää. Se on tie menneestä tulevaan.

Se on myös rehellisyyttä ja suomalaisuuden – entisen ja nykyisen – kunnioittamista.

Ristiriitaa kristillisyyden kanssa ei tarvitse rakentaa. Varsinkin kun on kyse luonnosta ja ihmisen suhteesta siihen.

Pääsiäiskokon alkuperän tunnustaminen ei suinkaan estä ketään juhlimasta ja kunnioittamasta asiaa oman uskonsa ja vakaumuksensa mukaan.

Luterilaisuus ja suomalaisten alkuperäinen usko voivat elää hyvässä sovussa. On hienoa ja kaunista, että kevään ja kesän tulien ja kokkojen perinne on hengissä ja elää.

Tapani Jalkanen

Hankasalmi