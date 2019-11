Lukijoilta: Miksi kirkko on hiljaa?

Vuosisatoja kirkko on auttanut sairaita, köyhiä ja orpoja. Historia kertoo, että aikanaan nimenomaan luostarilaitos, papit ja nunnat huolehtivat sairaista sekä orvoista, kun minkäänlaista terveydenhoitojärjestelmää ei ollut. Kun muuta ei ollut, heikoimmassa asemassa olevilla oli edes joku paikka johon mennä – kirkko tai luostari.

Ajat ovat muuttuneet ja kirkon tehtäväkin osittain sen mukana. Ennen muuta se on ihmisten hengellinen koti mutta edelleen sen tehtävä on myös diakoniatyössä – sairaiden, köyhien, orpojen sekä muiden vähäosaisten auttamisessa ja puolustamisessa. Niiden, joiden ääni ei kuulu!

Evankelisluterilainen kirkko tuntuu unohtaneen sen. Se on tyrmistyttävän hiljaa vaikka jo yli vuoden on puhuttu, miten vanhustenhoidossa on vajausta henkilöstöstä ja ihmishenkiäkin on menetetty.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä lokakuun alussa aloittanut Kirsi Varhila sanoi syyskuussa Ylellä, että on aloitettava priorisointikeskustelu, miten toimitaan, jos rahaa ei riitä kaikkien hoitamiseen: ketkä siinä tapauksessa saavat hoitoa?

Missä ovat kirkon tai arkkipiispan ulostulot niiden puolesta, jotka eivät tässä kohtaa pysty sanomaan mitään?

Vuoteenomana olevat vanhukset tai vammaiset, eivät pysty kertomaan, etten halua vielä kuolla mutta silti meillä jo yksi valtion korkeimmista virkamiehistä on nostanut asian esille – raha määrää kuka hoidetaan ja kuka ei.

Eikö kirkon tulisi olla moraalinvartijana yhteiskunnassa ja nostaa esille ihmisyys ja puolustaa heikoimpia?!?! Nyt kirkko MARSSII vain niiden trendikkäästi heikompien asioilla, jotka saavat kyllä itsekin äänensä kuuluviin!

Trendikkyyskö on tällä hetkellä se mikä määrittelee kirkon toimintaa? Seurakunnissa voidaan järjestää Halloween-iltoja, rukoilla samaa sukupuolta olevien parien puolesta, vihkiäkin heitä mutta raamatullista yhteyttä näille toiminnoille ei löydy. Eikä kyllä varmaan kenenkään tarvitse etsiäkään. Tai että kukaan uskaltaisi ottaa edes kantaa asiaan.

Sen sijaan, jos joku uskaltaa, raamatullisin perustein kyseenalaistaa jotakin, istunee poliisikuulusteluissa Päivi Räsäsen tavoin.

Kirkko on unohtanut perustehtävänsä. Miksi? Onko kirkkorakennuksista tai maallisesta omaisuudesta tullut tärkeämpää kuin tehtävästä, johon Jeesus seuraajansa asetti?

Kyösti Koivuniemi (kd.)

Jurva